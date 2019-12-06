Нафтогаз готовий відкликати нові позови проти Газпрому за умови довгострокового контракту

НАК "Нафтогаз України" готовий відкликати новий позов проти Газпрому, якщо сторони укладуть довгостроковий контракт щодо транзиту газу і якщо компанії буде компенсовано невиконання Газпромом своїх зобов’язань за поточними контрактами.

Про це повідомив виконавчий директор НАК Юрій Вітренко у Facebook.

"Щоб продемонструвати свою конструктивність, ми сказали, що ми готові розглядати можливість отримати газ від Газпрому у рахунок погашення заборгованості за рішенням минулого Стокгольмського арбітражу (3 млрд доларів)", - зазначив Вітренко.

За його словами, НАК "Нафтогаз України" готовий відкликати новий позов проти "Газпрому".

"Ми також готові відкликати свої позовні вимоги у новому арбітражі, але тільки якщо буде укладений довгостроковий контракт на транзит, який буде покривати всі витрати, і якщо Нафтогазу буде компенсовано невиконання Газпромом своїх зобов’язань за поточними контрактами", - наголосив виконавчий директор.

Як повідомлялося, 4 грудня Президент РФ Володимир Путін назвав неприйнятними умови України для транзиту російського газу в Європу в 2020 році.

Виконавчий директор компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що Україна вводить європейську методологію розрахунку тарифу транзиту газу, і український тариф ніяк не може вважатися завищеними, як це коментує російська сторона.

За його словами, російській стороні було роз'яснено, що вона може звернутися до оператора або безпосередньо до регулятора (НКРЕКУ) з обґрунтуванням необхідності зниження тарифу, якщо український тариф вище від тарифів альтернативних (конкурентних) газопроводів, або якщо тариф робить експорт газу невигідним для Газпрому.

Таким чином, українська сторона продемонструвала конструктивний підхід до продовження транзиту газу, який гарантує, що цей транзит буде економічно вигідним для всіх сторін: української, європейської та російської, підсумував Вітренко.