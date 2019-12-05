Коболєв “розписав” кілька сценаріїв розвитку ситуації з транзитом газу

Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що в ситуації з транзитом газу з наступного року є три варіанти розвитку подій: позитивний, негативний і проміжний.

Про це він сказав в інтерв'ю liga.net.

"Ми, звичайно ж, хочемо, щоб реалізувався позитивний варіант, за яким "Газпром" і новий оператор ГТС, відокремлений від "Нафтогазу ", зможуть підписати новий контракт про транзит газу і продовжити транспортування через Україну на нових, європейських умовах", - сказав Коболєв.

Він зазначив, що є і негативний варіант - коли, попри комерційну доцільність і логіку ринку, "Газпром" такий контракт не підпише.

"На користь цього варіанту також говорять створені в Європі "Газпромом" і іншими російськими компаніями величезні запаси газу. Ці запаси в умовах кризи виростуть в ціні, на чому ці компанії зможуть пристойно заробити", - пояснив він.

За словами Коболєва, найбільш ймовірний - третій варіант - проміжний.

"Проміжний сценарій: через деякий час стане очевидно, що святе місце порожнім не буває, що частку Газпрому на європейському ринку займають інші, і йому доведеться повернутися до нового оператору ГТС і домовлятися про транзит", - додав Коболєв.

Як повідомлялося, 4 грудня Президент РФ Володимир Путін назвав неприйнятними умови України для транзиту російського газу в Європу у 2020 році.

Виконавчий директор компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що Україна вводить європейську методологію розрахунку тарифу транзиту газу, і український тариф ніяк не може вважатися завищеними, як це коментує російська сторона.

За його словами, російській стороні було роз'яснено, що вона може звернутися до оператора або безпосередньо до регулятора (НКРЕКУ) з обґрунтуванням необхідності зниження тарифу, якщо український тариф вище від тарифів альтернативних (конкурентних) газопроводів, або якщо тариф робить експорт газу невигідним для Газпрому.

Таким чином, українська сторона продемонструвала конструктивний підхід до продовження транзиту газу, який гарантує, що цей транзит буде економічно вигідним для всіх сторін: української, європейської та російської, підсумував Вітренко.