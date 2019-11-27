Рішення ще за трьома апеляціями Газпрому буде у 2020 році — Коболєв

Слухання за апеляціями Газпрому проти двох рішень Стокгольмського арбітражу відбудуться у 2020 році.

Про це у Facebook повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

"Усні слухання в справі за заявою Газпрому про оскарження другого арбітражного рішення (остаточне в справі щодо купівлі-продажу газу) ... у лютому 2020 року. Слухання по апеляції на третє рішення (по транзитному контракту) заплановане на осінь наступного року", - сказав Коболєв.

Він нагадав, що сьогодні Апеляційний суд округу Свеа, м. Стокгольм, відхилив апеляцію Газпрому на перше з трьох рішень Стокгольмського арбітражу.

"Мова йде про апеляцію на окреме рішення Стокгольмського арбітражу в справі щодо постачання газу між Нафтогазом та Газпромом, винесене 31 травня 2017 року... Сьогодні апеляційний суд відхилив претензії Газпрому і залишив це важливе рішення в силі", - прокоментував Коболєв.

У цьому рішенні Трибунал Торгової палати Стокгольма повністю відхилив претензії Газпрому за положенням "бери або плати".

Крім того, трибунал визначив, що Нафтогаз має право на коригування формули розрахунку ціни відповідно до ситуації на ринку. Також рішення 2017 року скасувало заборону на реекспорт газу.

Коболєв нагадав, що арбітражні рішення залишаються дійсними й підлягають виконанню попри процес апеляційного оскарження. Такі рішення втрачають чинність лише у разі задоволення апеляції, і не раніше.

Як повідомляв Укрінформ, після чотирьох років арбітражного провадження між "Нафтогазом" та "Газпромом" за двома контрактами Стокгольмський арбітраж ухвалив два надважливих рішення: перше - 22 грудня 2017 року щодо контракту на постачання газу за принципом "бери або плати", а друге - 28 лютого 2018 року - стосовно транзитного контракту.

За результатами двох проваджень "Газпром" повинен сплатити "Нафтогазу" 2,56 млрд дол. з урахуванням заліку у розмірі 2,1 млрд дол., який "Нафтогаз" уже отримав у вигляді газу, що був поставлений у 2014 році.

В українській компанії заявляли, що 22 грудня 2017 року Арбітражний суд ухвалив рішення на користь "Нафтогазу" у всіх спірних питаннях щодо контракту на поставку газу з "Газпромом": ціноутворення, положення "бери або плати" та визнання недійсними інших положень, які є необґрунтованими і суперечать принципам конкуренції.