Програш Газпрому у Стокгольмі: Нафтогазу зобов'язані відшкодувати мільйонні судові витрати

Рішення апеляційного суду округу Свеа у м. Стокгольм, Швеція, передбачає, що російське ПАТ "Газпром" має відшкодувати судові витрати НАК "Нафтогаз України" у сумі 1,022 млн євро та 1,65 млн грн.

Про це зазначив виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко у Facebook.

"Апеляційний суд відхиляє скаргу Газпрому. Газпром має компенсувати Нафтогазу витрати на судовий процес у розмірі 1,022 млн євро та 1,65 млн грн, з яких 1 млн - юридичні витрати, і платити відсотки відповідно до Секції 6 Акта про відсотки на ці дві вищезазначені суми з моменту винесення рішення суду і до моменту здійснення оплати", - йдеться у повідомленні.

Апеляційний суд також відхилив запит Газпрому на компенсацію витрат на судовий процес та звернення Газпрому про секретність. Рішення суду не може буде оскаржено по суті.

"Які кому ще потрібні докази, що наші вимоги не є абсурдними, що рішення Стокгольмського арбітражу є обґрунтованими, і що Газпрому ці рішення Стокгольмського арбітражу потрібно просто виконувати?" - прокоментував Вітренко.

Як повідомляв Укрінформ, 27 листопада 2019 року стало відомо, що Апеляційний суд Свеа відхилив апеляцію російського монополіста ПАТ "Газпром" на окреме рішення, ухвалене Стокгольмським трибуналом у справі про контракт на постачання газу від 31 травня 2017 року.

Після чотирьох років арбітражного провадження між "Нафтогазом" та "Газпромом" за двома контрактами Стокгольмський арбітраж ухвалив два надважливих рішення: перше - 22 грудня 2017 року щодо контракту на постачання газу за принципом "бери або плати", а друге - 28 лютого 2018 року - стосовно транзитного контракту.

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За результатами двох проваджень "Газпром" повинен сплатити "Нафтогазу" 2,56 млрд дол. з урахуванням заліку у розмірі 2,1 млрд дол., який "Нафтогаз" уже отримав у вигляді газу, що був поставлений у 2014 році.

В українській компанії заявляли, що 22 грудня 2017 року Арбітражний суд ухвалив рішення на користь "Нафтогазу" у всіх спірних питаннях щодо контракту на поставку газу з "Газпромом": ціноутворення, положення "бери або плати" та визнання недійсними інших положень, які є необґрунтованими і суперечать принципам конкуренції.