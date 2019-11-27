Україна виграла у Газпрому першу апеляцію на рішення Стокгольмського арбітражу

Апеляційний суд Свеа відхилив апеляцію російського монополіста ПАТ "Газпром" на окреме рішення, ухвалене Стокгольмським трибуналом у справі про контракт на постачання газу від 31 травня 2017 року.

Про це повідомив виконавчий директор НАК “Нафтогаз України” Юрій Вітренко.

“Повна перемога! Україна знову перемагає! Ми виграли апеляцію по першій скарзі Газпрому на рішення Стокгольмського арбітражу”, - написав він.

Прессекретар "Нафтогазу" Альона Осмоловська Укрінформу уточнила, що була відхилена апеляція "Газпрому" на окреме рішення, винесене у Стокгольмі 31 травня 2017 року.

"В тому рішенні, між іншим, повністю скасовувалися вимоги "Газпрому" щодо "бери або плати", - зазначила вона.

Також це рішення скасовує заборону на реекспорт газу.

Як повідомялося, після чотирьох років арбітражного провадження між "Нафтогазом" та "Газпромом" за двома контрактами Стокгольмський арбітраж ухвалив два надважливих рішення: перше - 22 грудня 2017 року щодо контракту на постачання газу за принципом "бери або плати", а друге - 28 лютого 2018 року - стосовно транзитного контракту.

За результатами двох проваджень "Газпром" повинен сплатити "Нафтогазу" 2,56 млрд дол. з урахуванням заліку у розмірі 2,1 млрд дол., який "Нафтогаз" уже отримав у вигляді газу, що був поставлений в 2014 році.

Як заявляли в українській компанії, 22 грудня 2017 року Арбітражний суд ухвалив рішення на користь "Нафтогазу" у всіх спірних питаннях щодо контракту на поставку газу з "Газпромом": ціноутворення, положення "бери або плати" та визнання недійсними інших положень, які є необґрунтованими і суперечать принципам конкуренції.

Зокрема, Арбітражний суд повністю відхилив ретроспективні вимоги "Газпрому" на суму 56 млрд дол. згідно з положенням "бери або плати" (що встановлює зобов’язання здійснити оплату за невідібрані обсяги газу) за 2009–2017 роки. При цьому майбутні обов’язкові річні обсяги закупівлі газу у "Газпрому" зменшено з 42–52 млрд кубометрів до 4–5 млрд кубометрів, що відповідає фактичним потребам у імпорті газу.

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Також "Нафтогаз" домігся перегляду в бік зменшення ціни газу відповідно до ринкових умов, а також компенсації за переплату за періоди після квітня 2014 року, коли "Нафтогаз" ініціював перегляд ціни. Завдяки перегляду контрактної ціни "Нафтогаз" зекономив 1,8 млрд дол. на закупівлі газу, придбаного у 2014–2015 роках.

Також арбітри вказали, що "Нафтогаз" не повинен платити за обсяги газу, які були поставлені на тимчасово окуповані території Луганської та Донецької областей, оскільки обсяги цих поставок визначити неможливо.