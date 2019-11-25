Україна направила Газпрому два проєкти транзитних договорів

"Вже направлені Газпрому проєкти договорів, як передбачає європейське законодавство. Якщо ми підпишемо договір із Газпромом, зважаючи на запаси в українських та європейських сховищах, ми можемо стати свідками історично найдешевших цін на газ", - сказав Оржель.

Він зазначив, що дуже великий обсяг газу у європейських ПСГ належить Газпрому - це може бути приводом для спекуляцій на ціні на тлі можливої зупинки транзиту. Водночас Україна перебуває в активному діалозі з європейськими партнерами, щоб забезпечити підписання транзитного контракту.

"Непросте завдання, у якому ми знаходимося, - це тристоронні переговори щодо транзиту газу. Це питання пов'язане із завершенням анбандлінгу Нафтогазу. Для нас абсолютним пріоритетом є підписання договору на транспортування", - зазначив Оржель.

За його словами, Україна дотримується графіка проходження анбандлінгу.

"Ми не збиваємося з графіка... Набрав чинності закон про анбандлінг, є схвалення від НКРЕКП рішення щодо сертифікації (оператора ГТС України - ред.). Далі - ухвалені відповідні рішення на рівні уряду. У цю п'ятницю ми вже отримали попередню сертифікацію в українського регулятора. Документи уже передані в Енергетичне співтовариство. Думаю, що до 26 грудня ми отримаємо повністю сертифікованого оператора", - переконаний міністр.

Як повідомляв Укрінформ, контракт на транзит російського газу через територію України закінчується 31 грудня 2019 року.

Російський монополіст Газпром направив на адресу НАК "Нафтогаз України" пропозицію про продовження чинного контракту або укладення нового договору про транзит газу через територію України строком на 1 рік з урахуванням прогнозного попиту європейських покупців на газ на 2020 рік.У пропозиції Газпрому зазначено, що необхідними умовами продовження чинного контракту або укладення нового договору є відмова обох сторін від усіх взаємних претензій в міжнародному арбітражі та припинення всіх судових розглядів.

25 листопада стало відомо, що НАК "Нафтогаз України" направив російському Газпрому відповідь на його пропозицію укласти транзитний контракт чи продовжити існуючий на один рік.

Фото: Нафтогаз