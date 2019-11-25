Уряд запроваджує страхову ціну газу на зиму - Оржель

Уряд із січня 2020 року планує впровадити страхову ціну на газ, яка буде нижчою на 7%, ніж у першому кварталі 2019 року.

Про це сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зима буде теплою, але також треба забезпечити стабільні ціни у платіжках. Уряд захищає людей від коливань ціни на газ взимку навіть в умовах зупинки транзиту, складних технологічних та фінансових умовах. Запаси, які є у нас в газосховищах, дозволяють запропонувати так звану страхову ціну", - сказав Оржель.

За його словами, ця страхова ціна буде нижчою, ніж у першому кварталі 2019 року.

"7% різниця ціни квартал до кварталу", - додав міністр.

Як повідомлялося, станом на 22 листопада у підземних сховищах 21,39 млрд кубометрів газу - це на 27% більше, ніж станом на аналогічну дату роком раніше.