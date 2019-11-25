Зима без проблем: Оржель повідомив про рекордні запаси вугілля на українських ТЕС

Українські теплоелектростанції накопичили запаси вугілля, які становлять 2,497 млн ​​тонн, що на 35% більше, ніж у минулому році, і є рекордним показником з 2015 року.

Про повідомив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель у Facebook.

"У цьому році у нас не тільки рекордні запаси газу в сховищах, але й рекордні запаси вугілля (з 2015 року). Сьогодні ми вийшли на рівень запасу 2 496,8 тис. тонн вугілля, що на 35% більше минулого року. Це знак, що ми пройдемо зиму без особливих проблем", — написав міністр.

За його словами, такої кількості вистачає в середньому на один місяць роботи вугільних станцій. За цей час можна законтрактувати і забезпечити нові поставки.

"Сьогоднішній результат - це наслідок роботи багатьох людей, які кожного дня в турборежимі працюють, щоб взимку кожна сім’я, кожен громадянин України отримав тепло, газ та електроенергію у свої оселі. Але особлива подяка компаніям, що займаються генерацією електричної енергії та газопостачанням, які забезпечують наявність вугілля на складах та газ у газосховищах", - зазначив Олексій Оржель.