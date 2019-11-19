Оржель вважає, що західні інвестиції у ГТС допоможуть зберегти транзит

Західні інвестиції в українську газотранспортну систему допоможуть Україні зберегти транзит.

Про це заявив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель в ефірі Свободи слова на ICTV.

"Якщо ми хочемо розвитку своєї газотранспортної системи, логічно, що нам треба допускати західних інвесторів. Західний інвестор може прийти з інвестиціями, щоб покращити та оптимізувати витрати на інфраструктуру. А головне - він може прийти з обсягами замовлення. Якщо приходить партнер західний, він розуміє, що вкладає гроші, а значить має використовувати цю інфраструктуру. Значить він має забезпечити постачання на європейські ринки", - вважає Оржель.

Проте голова парламентського комітету з енергетики та ЖКП Андрій Герус нагадав, що відповідно до чинного законодавства це неможливо.

"Єдине, що я хочу нагадати, згідно з чинним законодавством - це неможливо. У тому законі, який ми прийняли, сказано, що 100% у власності держави. Іноземні інвестори там не передбачені. Ця дискусія у нас чисто теоретична", - додав Герус.

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Як повідомляв Укрінформ, 31 жовтня Верховна Рада схвалила у другому читанні проєкт Закону "Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу" №2239-1. 15 листопада закон після внесення правок був ухвалений в цілому.

Відповідно до закону, приватизація ГТС та підземних сховищ заборонена.