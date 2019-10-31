Рада ухвалила закон про відокремлення ГТС від Нафтогазу

Парламент ухвалив у другому читанні та в цілому проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу" №2239-1.

За законопроєкт проголосував 341 народний депутат, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Голова Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, доповідаючи під час розгляду документа, повідомив, що Комітет рекомендує Верховній Раді прийняти законопроєкт в цілому.

Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель вважає ухвалення законопроєкту "історичним моментом" у захисті українських інтересів, а також нагадує, що він є необхідним для продовження переговорів з Російською Федерацією про транзит газу.

"Дуже довго ми не могли побудувати ту необхідну законодавчу базу, яка відповідає європейським нормам, щоб нас більше не шантажували, щоб ми могли забезпечити довгострокове транспортування газу територією України, використання української ГТС", - сказав Оржель.

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Народні депутати розглянули правки до проєкту, врахувавши деякі з тих, на яких наполягали автори.

Метою законопроєкту є забезпечення виконання зобов'язань України щодо відокремлення діяльності з транспортування природного газу, електричної енергії та забезпечення діяльності оператора газотранспортної системи, оператора системи передачі за протоколом про приєднання України до договору про заснування Енергетичного співтовариства та відповідних положень Угоди про асоціацію з ЄС.

Підготовлена до другого читання редакція забороняла приватизацію та відчуження у будь-якому вигляді газотранспортної системи України або частини її активів.

Як повідомлялося, з 1 січня 2020 року діяльність із транспортування газу буде виокремлена зі структури НАК "Нафтогаз України": Україна отримає незалежного оператора ГТС, який стане контрагентом у майбутніх транзитних контрактах.

За словами міністра енергетики та захисту довкілля Олексія Оржеля, анбандлінг відбуватиметься за моделлю ISO (Independent System Operator) з переходом в OU (Ownership unbundling).

Відповідно до моделі ISO, активи ГТС до 1 січня 2020 року мають залишитися у власності Нафтогазу, а управління цими активами з 1 листопада перейде до сфери компетенції незалежного оператора - ТОВ "Оператор ГТСУ" (ОГТСУ), яка наразі є дочірньою компанією АТ "Укртрансгаз". ОГТСУ буде переданий ПАТ "Магістральні газопроводи України" (яке, своєю чергою, перейшло у корпоративне управління Мінфіну).

Після анбандлінгу (відокремлення) модель ISO з 1 січня перетвориться на OU таким чином, що Нафтогаз втрачає право власності на газотранспортну систему, а правомочним власником стає держава в особі Мінфіну.

Анбандлінг - це відокремлення діяльності з транспортування природного газу (діяльності оператора ГТС) від видобутку і постачання природного газу та електричної енергії. Здійснюється на виконання ст. 9 Директиви 2009/73/ЄС.