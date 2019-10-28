Мінфін стане 100-відсотковим акціонером ГТС — Ковалів

Держава в особі Міністерства фінансів буде 100-відсотковим власником газотранспортної системи, виведеної з групи "Нафтогаз".

Про це на пресконференції заявила заступник керівника Офісу Президента України Юлія Ковалів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На даному етапі перед державою стоїть завдання - до 1 січня 2020 року провести так званий анбандлінг - відокремлення системного оператора ГТС та проведення його сертифікації відповідно до вимог європейського енергетичного співтовариства. Для цього оператор ГТС має бути виведений з групи "Нафтогаз", переданий до іншого міністерства - визначено, що це буде Мінфін як 100-відсотковий акціонер оператора ГТС. Парламент зараз розглядає відповідний законопроєкт, у якому передбачено, що приватизація, оренда, концесія або інший вид відчуження ГТС заборонені і неможливі", - зазначила Ковалів.

Вона наголосила, що на даному етапі держава в особі Мінфіну буде мати повний контроль над оператором ГТС.

"У будь-якому випадку (анбандлінг - ред.) - це наша потреба не лише з точки зору інвестиційної привабливості. З точки зору ринку енергетичного нам потрібно мати відокремленого та незалежного оператора", - відзначила Ковалів.

Як повідомлялося, 18 жовтня Верховна Рада ухвалила за основу проєкт закону №2239-1 "Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу". В свою чергу Енергетичне співтовариство підтвердило повну відповідність документа вимогам Третього енергопакета ЄС.