ГТС залишиться у держвласності - депутат "Слуги народу" після зустрічі з Гончаруком

Члени фракції "Слуга народу" на своєму засіданні за участю Прем’єр-міністра Олексія Гончарука ухвалили рішення підтримати у першому читанні проєкт державного бюджету на 2020 рік і законопроєкт про відокремлення транспортування природного газу (№2239-1).

Про це в коментарі Укрінформу повідомив заступник голови Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, депутат від "Слуги народу" Олександр Качура.

"Засідання фракції сьогодні було присвячено ухваленню проєкту держбюджету та законопроєкту №2239-1 про відокремлення транспортування природного газу (ГТС)", - сказав Качура.

За його словами, в контексті обговорення законопроєкту про ГТС члени фракції дійшли згоди у принципових питаннях, основне з яких, зокрема, стосується того, що газотранспортна система залишається у власності держави, але вона буде більш ефективно управлятися Міністерством фінансів.

"Необхідність обговорити це питання пов’язана з тим, що були деякі вкиди інформації і деякі народні депутати почали сумніватися. Але ми розібралися і дійшли консенсусу, що треба підтримати і бюджет, і цей законопроєкт. Законопроєкт про ГТС має у першому читанні розглядатися сьогодні (18 жовтня - ред.). Між першим і другим читаннями до нього будуть внесені деякі поправки, які ще більше зцементують позицію про те, що ГТС залишається у державній власності, щоб не було жодних зловживань зі сторони наших опонентів", - уточнив депутат.

При цьому Качура зауважив, що ухвалення законопроєкту про ГТС "безпосередньо потрібно зараз для переговорного процесу Прем’єр-міністру". Саме з цією метою, за словами парламентарія, очільник уряду і брав участь у засіданні фракції "Слуга народу".

"Він, власне, прийшов закликати нас, щоб ми підтримали цю ініціативу, а також для того, щоб відповісти на питання, які нас цікавлять", - сказав він.

Разом з тим Качура зазначив, що на своєму засіданні фракція не встигла обговорити питання щодо поведінки деяких своїх членів, зокрема стосовно скандальної переписки народного депутата В’ячеслава Медяника, фрагменти якої засоби масової інформації оприлюднювали напередодні.

"По колегах не встигли обговорити з приводу переписок. Але я думаю, що ми ще зберемося на засідання фракції", - додав народний депутат.

Як повідомлялося, напередодні деякі ЗМІ оприлюднили телефонну переписку народного депутата від партії "Слуга народу", члена Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності В'ячеслава Медяника, який обговорював на робочому місці можливість "вирішення питання" з прокурорами. Зокрема, він написав: "По цукру з Тріпак поговорю". Згодом заступник Генерального прокурора Віктор Трепак спростував інформацію про будь-які зв'язки з Медяником.