Уряд пропонує скоротити на 20 мільярдів дохідну частину бюджету-2019

Уряд пропонує парламенту внести зміни державного бюджету на 2019 рік, що передбачають зменшення дохідної частини на 20,4 млрд гривень з огляду на міцніший, ніж передбачалося, курс гривні до долара та євро.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Аналіз виконання доходів свідчить про те, що доходи від митних платежів цього року не буде виконано через міцніший курс гривні до долара США та євро (фактичний середній обмінний курс за 9 місяців поточного року склав 26,4 грн/дол. США при прогнозному на 2019 рік – 28,2 грн/дол. США). Тому в проєкті змін до Державного бюджету на 2019 рік передбачено зниження плану доходів Державного бюджету на 2019 рік на 20,4 млрд грн, в тому числі саме через зменшення планових надходжень від ПДВ на імпортні товари та ввізного мита внаслідок зміцнення гривні до долара США та євро", - йдеться у повідомленні.

У Мінфіні наголосили, що це зниження доходів збалансовано зменшенням плану видатків на обслуговування державного боргу на 21,6 млрд грн.

"Це стало наслідком не стільки міцнішого курсу гривні до долара США та євро (що пояснює близько 6,3 млрд грн від цього зниження), але передусім це результат правильного та виваженого управління ліквідністю Міністерством фінансів. Зокрема, було скориговано графік запозичень, знижено середньозважені ставки за запозиченнями як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках, а також здійснено перехід на випуск довших інструментів", - стверджують у міністерстві.

Так, ставки було знижено за всією лінійкою інструментів, зокрема ставку за тримісячними ОВДП - із 19,5% річних у січні до 16% у вересні, що менше за облікову ставку НБУ, яку у вересні було знижено з 17,0% до 16,5%. Ставки запозичень за ОДВП, номінованими в іноземній валюті, також знизились.

Як повідомлялося, зміцнення національної валюти сприяло зменшенню загального обсягу державного і гарантованого державою боргу більш як на 100 млрд грн, однак водночас призвело до недоотримання 20,7 млрд грн доходів державного бюджету за дев'ять місяців 2019 року. Про це заявив цього тижня голова Рахункової палати Валерій Пацкан.