Рада сьогодні візьметься за Держбюджет-2020

Рада сьогодні візьметься за Держбюджет-2020

Укрінформ
Верховна Рада на пленарному засіданні у п’ятницю проведе годину запитань до уряду, а також розгляне в першому читанні законопроєкт №2000 "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

Про це йдеться у порядку денному, опублікованому на сайті парламенту.

Так, на засіданні парламенту в п'ятницю пройде перша у Верховній Раді ІХ скликання Година запитань до уряду. Вона буде присвячена питанням оборони.

Після цього народні депутати розглянуть законопроєкт №2000 про Держбюджет-2020 в першому читанні.

Крім того, заплановано розгляд у першому читанні законопроєктів №2144 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України", №2168 щодо формування державної політики у сфері праці, трудових відносин, зайнятості населення та трудової міграції, №1155 "Про внесення змін до Лісового кодексу України щодо встановлення мораторію на суцільну вирубку лісів та зелених насаджень", №1170 "Про державне регулювання у сфері мийних засобів", №2189 "Про внесення змін до закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад" (щодо спрощення процедури затвердження перспективних планів формування територій громад Автономної Республіки Крим, областей)".

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Депутати також планують ратифікувати угоду між урядами України та США для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA), а також у зв'язку з цим внести зміни до деяких законів.

Порядок денний на засіданні у п'ятницю також передбачає розгляд законопроєкту №2066 "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення системи поводження з небезпечними відходами".

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