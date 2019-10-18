Маркарова розповіла про реформи, які покращать зростання економіки

Прогноз зростання української економіки до 7%, який раніше був оприлюднений українським прем'єр-міністр Олексієм Гончаруком - це ціль, яка стане реальністю в разі ухвалення всіх необхідних законопроєктів, що наразі знаходяться у Верховній Раді.

Після цього можна очікувати, що прогнози МВФ та Світового банку щодо зростання української економіки будуть переглянуті в бік збільшення, заявила міністр фінансів України Оксана Маркарова в ефірі "Голосу Америки".

"Є кілька прогнозів, і кожен прогноз має певні припущення. Але треба чітко розрізняти цілі, і те, що експерти-економісти бачать в тенденціях зараз. Прогноз підтверджує, що зростання українського ВВП прискорюватиметься. Він уже показує, що цілі, які ми ставимо перед собою, є досяжними, і ми починаємо рухатися до них. Коли ми це побачимо в прогнозі? Коли законопроєкти, які зараз ухвалюються, почнуть реалізовуватися. І тоді вплив цих законопроєктів на реальну економіку вже почне ставати явним. І тоді, ми сподіваємося, що ці прогнози будуть ще переглянуті вгору", - заявила Маркарова.

За словами міністра фінансів, таке прискорення очікується через продаж або концесію державних підприємств та відкриття ринку землі.

"Прискорення зростання можливе через приватизацію, концесії, розвиток ринку землі", - зазначила вона.

Маркарова підкреслила, що вже на сьогодні, лише оцінюючи тенденції, експерти покращують прогнози щодо України.

"І МВФ покращив свій прогноз, і Світовий банк покращив свій прогноз", - сказала вона.

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При цьому, за словами Маркарової, прогнози щодо України покращуються попри уповільнення глобальної економіки.

"Позавчора Міжнародний валютний фонд оприлюднив свій світовий прогноз, і ми побачили, що на тлі уповільнення глобальної економіки Україна - серед невеликої кількості країн, щодо яких МВФ прогнозує, що економічне зростання буде прискорюватись", - наголосила міністр фінансів.

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Як повідомлялося, Міжнародний валютний фонд оновив прогноз економічного зростання в Україні. Як ідеться у звіті фонду «Перспективи світової економіки», оприлюдненому 15 жовтня, реальне зростання ВВП досягне 3% у 2019 році, проти оприлюдненого в липні прогнозу у 2,7 відсотка ВВП. Також свій прогноз щодо української економіки покращив Світовий банк - 3,7%.

МВФ прогнозує зростання української економіки на 3%, Світовий банк - до 3,7% проти 2,7%, прогнозованих раніше.

Водночас прем'єр-міністр Олексій Гончарук у вересні заявив, що вірить у щорічне зростання економіки України в наступні п`ять років на 5-7% ВВП.