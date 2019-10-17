На переговорах із МВФ присутня тема ПриватБанку - Маркарова
Про це заявила міністр фінансів України Оксана Маркарова в ефірі "Голосу Америки".
"Ми обговорюємо зараз нову програму і досить добре просуваємося в цих перемовинах. Звичайно, це завжди непростий процес, і кожен раз це займає декілька місяців у кращому випадку... Ми рухаємося швидше, ніж у попредні роки", - сказала вона.
За словами Маркарової, фактично, на сьогодні перед Україною ставляться лише два завдання.
"Два завдання - зберегти макроекономічну стабільність та прискорити економічне зростання", - зазначила вона.
Серед конкретних тем, які обговорюються сторонами у ході перемовин, Маркарова назвала монетарну та фіскальну політику, а також - антикорупційні заходи.
Вона підтвердила, що тема ПриватБанку присутня під час перемовин, проте, головним чином в контексті стабільності банківського сектору.
"Нормальна робота банківського сектору - це завжди були питання, які розглядалися в контексті стабільності економіки. Тому питання банківської системи зачіпаються. Але обговорюється дуже багато питань, у тому числі отримання кредитних коштів назад не лише від ПриватБанку але й від інших проблемних банків", - зазначила вона.
Водночас, Маркарова наголосила, що дискусійних тем для обговорення з МВФ значно поменшало, оскільки Україна вже ухвалила низку законопроектів, які раніше завжди були присутні в перемовинах. Зокрема - закон про спліт, про екнономічних операторів тощо.