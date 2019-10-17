Господарський суд призупинив провадження щодо націоналізації ПриватБанку

Господарський суд м.Києва призупинив провадження у справі щодо націоналізації ПриватБанку.

Про це повідомляється на сайті суду.

"Судове засідання у справі №910/1834/19, призначене на 10 год. 30 хв. 17 жовтня 2019 року, не відбудеться у зв’язку із зупиненням провадження у справі №910/1834/19 до набрання законної сили рішенняу справі №826/7432/17", - йдеться у повідомленні.

Згідно з розкладом засідань на сайті суду, 17 жовтня розпочатися засідання у справі щодо націоналізації ПриватБанку, суддя - Людмила Шкурдова. На цьому засіданні мали розпочатися судові дебати.

Як повідомив у коментарі журналістам начальник управління претензійно-позовної роботи Національного банку України Віктор Григорчук, "щойно Національний банк отримав ухвалу Господарського суду міста Києва, яка була прийнята, виходячи з її змісту, вчора, про те, що, розглядаючи справу за позовом пана Коломойського та компанії Triantal до ряду відповідачів, зокрема і до Національного банку України, про витребування акцій ПриватБанку, суддя прийняла рішення про те, щоб зупинити провадження у цій справі до вирішення справи, яка розглядається в суді адміністративної юрисдикції щодо визнання незаконною так званої націоналізації (ПриватБанку - ред.)". Він зазначив, що це було несподівано, і сторонам не було про це повідомлено.

Представник НБУ додав, що після того, як буде розглянуто спір у Шостому апеляційному адміністративному суді, буде продовжено слухання щодо позову, який роглядається у Госпсуді Києва.

Григорчук зазначив, що провадження в апеляційній інстанції ще не відкрито.

"Сторони по цій справі і раніше звертали увагу суду на те, що є спір, у якому вирішується питання законності так званої націоналізації, але на момент подання цих клопотань (на засіданнях, що були раніше, - ред.) суддя не вбачала за необхідне зупиняти провадження по цій справі, але чомусь почала вбачати це вчора (і зупинила провадження - ред.)", - уточнив Григорчук.

Господарський суд Києва оголосив про перерву до 17 жовтня у розгляді справи за позовом Ігоря Коломойського про визнання недійсним договору купівлі-продажу цього банку між Мінфіном і особами, які були на той момент співвласниками фінустанови.

Акція біля Господарського суду/ Фото: Володимир Тарасов

До Господарського суду Києва, де мають відбутися дебати у справі щодо націоналізації Приватбанку, вже почали пускати працівників суду і відвідувачів, яких евакуювали після повідомлення про мінування.

Загалом у дворі суду станом на 11:45 було більше 150 осіб.

Також під судом присутні представники "Демократичної сокири", які тримають у руках прапори з логотипом своєї організації.

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Як повідомив суд у Facebook, після перевірки приміщення Господарського суду міста Києва працівниками слідчо-оперативної групи управління поліції, кінологів та вибухотехніків робота суду відновлена та здійснюється у звичайному режимі.

Як повідомляв Укрінформ, вранці з Господарського суду Києва було евакуйовано працівників суду і відвідувачів через повідомлення про мінування.