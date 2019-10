ПриватБанк виграв у Коломойського апеляцію у Лондонському суді

Апеляційний суд виніс рішення, яким підтвердив, що англійський суд має юрисдикцію розглядати позов ПриватБанку щодо шахрайства, здійсненого за попередньою змовою осіб, проти його колишніх власників – Ігоря Коломойського та Генадія Боголюбова.

Судовий наказ про всесвітній арешт активів, який було отримано в грудні 2017 року, залишається чинним до винесення судового рішення по суті, повідомляє пресслужба ПриватБанку.

"В своєму рішенні, оголошеному сьогодні вранці в Лондоні, Апеляційний суд в повній мірі задовольнив апеляційну скаргу ПриватБанку щодо всіх питань, повністю скасувавши рішення, винесене суддею Фанкортом в грудні 2018 року", - йдеться у повідомленні.

Судді Апеляційного суду дійшли висновку, що "Банк має достатню для судового розгляду справу для повного відшкодування 1,9 млрд дол. США (включно з процентами – 3 млрд дол. США) як заявлено в позовних вимогах", та що судовий наказ про всесвітній арешт активів залишається чинним.

Апеляційний суд постановив, що, "за обставин, коли позов про шахрайство передбачає те, що визначено суддею як шахрайство та відмивання коштів в особливо великих розмірах", то позов Банку повинен розглядатися по суті в Англії.

Апеляційний суд також відмовив у наданні відповідачам дозволу на оскарження рішення, та зобов’язав їх подати лінії захисту проти позову до кінця листопада, маючи на увазі, що Банк може рухатися далі із розглядом справи без жодних затримок. Дата розгляду справи по суті буде належним чином визначена судом.

Голова правління ПриватБанку Петр Крумханзл заявив: "Ми дуже задоволені рішенням Апеляційного суду та готові рухатися далі з позовом Банку в Англії. Це є важливим кроком для досягнення справедливості для Банку та народу України".

Як повідомлялося, детективна агенція Kroll за підсумками аудиту ПриватБанку підтвердила, що фінустанова до її націоналізації наприкінці 2016 року була об'єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій, що призвело до збитків мінімум у 5,5 млрд доларів. ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які імовірно їм належать або знаходяться під їх контролем. Позивач домігся, що суд як запобіжний захід видав наказ про всесвітній арешт активів екс-власників банку і зазначених шести компаній на суму більше 2,5 млрд доларів.