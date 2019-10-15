Голова правління ПриватБанку розповів, чого добиваються у судах ексвласники

Колишні акціонери ПриватБанку не заперечують факт, що банк був неплатоспроможним або з банку виводилися кошти, в судах вони оспорюють технічні аспекти націоналізації.

Про це в інтерв'ю НВ Бізнес розповів голова правління націоналізованого ПриватБанку Петро Крумханзл.

"Для колишніх власників звертатися до закордонного суду дуже ризиковано. Іноземний суд зазвичай незалежний і ухвалює рішення відповідно до закону. Це з великою імовірністю буде рішенням не на їхню користь. Тому вони воліють звертатися до українських судів, де сьогодні розглядається понад 400 справ. Ми ж навпаки звертаємося в іноземні юрисдикції. Колишні акціонери оспорюють технічні аспекти націоналізації. Вони не заперечують факт, що банк був неплатоспроможним або з банку виводилися кошти", - сказав Крумханзл.

Він зауважив, що колишні власники банку в судових справах звертають увагу на деякі дрібні адміністративні деталі.

"Дуже простий приклад: в одному з судових процесів було поставлено питання про законність перевірки, проведеної Національним банком у ПриватБанку до націоналізації. І суд виніс дуже цікаве рішення, що Нацбанк не повинен був проводити перевірку. Можливо, я іноземець, можливо, я чогось не розумію. Але в чому тоді роль регулятора, якщо не в тому, щоб перевіряти банки? Чи працюють вони відповідно до закону? Чи мають належний облік? Я не можу уявити жодну країну в світі, де б суд сказав би, що центробанк не може проводити перевірку", - казав Крумханзл.

Також він нагадав, що було ініційовано ряд великих судових справ, метою яких є відшкодування збитків і повернення коштів, які були незаконно виведені з банку.

"Я маю на увазі справи, які ми передали до Лондонського суду, друге - це судова справа у штаті Делавер, США, а третє - на Кіпрі. Ми шукаємо найефективніший спосіб повернути кошти. Як відомо, у 2016 році уряду довелося вкласти в банк 155 мільярдів гривень, щоб врятувати банк від банкрутства. А підтверджена аудитором сума проблемних кредитів, які дісталися нам «у спадок» від того періоду, коли банк перебував під контролем колишніх власників, становить близько 213 млрд грн", - додав голова правління ПриватБанку.

Як повідомляв Укрінформ, у грудні 2016 року Приватбанк був націоналізований рішенням українського уряду. Також повідомлялося, що з ПриватБанку перед націоналізацією було виведено 110 млрд грн через фіктивні компанії.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва, розглянувши в судовому засіданні справу за позовом бізнесмена Ігоря Коломойського до НБУ, Кабінету міністрів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб і Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку, визнав незаконною націоналізацію ПриватБанку. Розгляд цієї справи тривав з червня 2017 року.

В Окружному адміністративному суді Києва пояснили своє рішення про визнання незаконною націоналізації ПриватБанку тим, що відповідачі в цій справі не довели правомірність віднесення банку до категорії неплатоспроможних.