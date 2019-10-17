Суд, що розглядає націоналізацію ПриватБанку, "замінували" перед засіданням

З Господарського суду Києва евакуйовано працівників суду і відвідувачів через повідомлення про мінування.

Про це повідомляється на сайті суду.

"За повідомленням анонімного дзвінка стало відомо про факт замінування приміщень Господарського суду міста Києва. Із приміщення суду було евакуйовано працівників та відвідувачів", - йдеться у повідомленні.

На місце події виїхали слідчо-оперативна група управління поліції, кінологи та вибухотехніки.

Суд повідомить про відновлення роботи додатково.

Згідно з розкладом засідань на сайті суду, 17 жовтня о 10:30 мало розпочатися засідання у справі щодо націоналізації Приватбанку, суддя - Людмила Шкурдова. На цьому засіданні мали розпочатися судові дебати.

Як повідомляв Укрінформ, Господарський суд Києва оголосив про перерву до 17 жовтня у розгляді справи за позовом Ігоря Коломойського про визнання недійсним договору купівлі-продажу цього банку між Мінфіном і особами, які були на той момент співвласниками фінустанови.