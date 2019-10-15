Борг Коломойського перед ПриватБанком щодня зростає на $500 тисяч - Милованов

Після виграшу апеляції у суді Лондона "ПриватБанк" може продовжити розгляд позову проти Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова у Високому суді Лондона про шахрайство.

Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов, розмістивши пресреліз у Facebook.

"Апеляційний суд Лондона повністю скасував рішення судді першої інстанції пана Фанкорта і постановив, що АТ КБ "ПриватБанк" може продовжити з розглядом позову у Високому суді Лондона про шахрайство проти пана Коломойського і пана Боголюбова, трьох англійських компаній і трьох компанії, зареєстрованих на Британських Віргінських Островах. Основна сума позову Банку в момент ініціювання становила 1,9 млрд дол. США, надалі становила 2,6 млрд дол. США і зараз становить близько 3 млрд дол. США, з урахуванням відсотків, які продовжують нараховуватися в розмірі 500 000 дол. США щоденно", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у грудні 2017 року ПриватБанк подав позов до Високого суду Лондона проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова і компаній, які їм імовірно належать або перебувають під їх контролем. Зокрема, йдеться про фірми Teamtrend, Trade Point Agro, Collyer, Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і Ukrtransitservice. Як забезпечувальний захід суд заарештував по всьому світу активи ексвласників банку і зазначених шести компаній на суму понад $2,5 млрд. У грудні 2016 року Кабінет міністрів України прийняв рішення про перехід 100% акцій ПриватБанку у власність держави. Власником 100% акцій ПриватБанку стала держава в особі Міністерства фінансів.