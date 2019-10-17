Глава Нацбанку розповів про переговори з МВФ у Вашингтоні

Переговори з Міжнародним валютним фондом про нову довгострокову програму співпраці для України тривають.

Про це повідомив у Twitter голова Національного банку України Яків Смолій, який бере участь у Щорічних зборах Міжнародного валютного фонду та Світового банку у Вашингтоні.

"Перша із зустрічей з МВФ відбулася сьогодні (16 жовтня - ред.). Разом із очільниками Мінфіну та Мінекономіки спілкувалися із заступником директора МВФ Девідом Ліптоном. Переговори про нову довгострокову програму співпраці тривають", - написав Смолій.

Він також повідомив про ще одну зустріч - із віцепрезидентом Світового банку по регіону Європи і Центральної Азії Сірілом Мюллером.

"Ще одна важлива зустріч - із віцепрезидентом Світового банку по регіону Європи і Центральної Азії Сірілом Мюллером. Наші КПЕ (ключові показники ефективності - ред.) зі Світовим банком збігаються - очищення банківського сектору України від непрацюючих кредитів як один з необхідних кроків для пожвавлення кредитування бізнесу", - зауважив очільник НБУ.

Ще одна важлива зустріч - з віце-президентом Світового банку по регіону Європи і Центральної Азії Сірілом Мюллером. Наші КПЕ з @WorldBank збігаються - очищення банківського сектору України від непрацюючих кредитів як один з необхідних кроків для пожвавлення кредитування бізнесу pic.twitter.com/gp7nkh3LFk — Yakiv Smolii (@YSmolii) 16 жовтня 2019 р.

Як повідомляв Укрінформ, шорічні збори МВФ та Світового банку відбуватимуться у м. Вашингтоні (США) впродовж 14-20 жовтня 2019 року.

Під час Щорічних зборів українська делегація проведе низку робочих зустрічей із представниками МВФ, Світового банку, міжнародного депозитарію Clearstream, найбільших міжнародних інвестиційних компаній та банків, а також двосторонні зустрічі з очільниками низки центробанків.

Місія Міжнародного валютного фонду під керівництвом Рона ван Родена відвідала Київ 12-26 вересня 2019 року і почала обговорення нової трирічної програми підтримки України в рамках механізму розширеного фінансування.

За підсумками візиту в українському представництві МВФ заявили, що експерти місії провели плідні дискусії з питань напрямів політики для нової програми, зокрема, з податково-бюджетної і грошово-кредитної політики, а також ключових заходів з реформування. Крім того, було акцентовано увагу на важливості незалежності центрального банку та захисту фінансової стабільності, а також необхідності докласти всіх зусиль для мінімізації фіскальних втрат, пов'язаних з реорганізацією або ліквідацією банків.

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У Нацбанку заявляли, що Україні слід укласти нову довгострокову програму співпраці з Міжнародним валютним фондом на загальну суму 5-10 млрд дол. Перший транш нової програми МВФ, за прогнозами НБУ, може надійти до кінця 2019 року. Національний банк очікує, що він становитиме близько 2 млрд дол.

Попередня програма кредитування Міжнародного валютного фонду для України stand-by була затверджена в кінці 2018 року і розрахована на 14 місяців. Вона передбачала виділення трьох траншів. Перший і єдиний транш від МВФ за цією програмою Україна отримала 21 грудня 2018 року.