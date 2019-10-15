МВФ покращив прогноз економічного зростання в Україні

Міжнародний валютний фонд очікує зростання ВВП України в 2019 році на рівні 3,0%, що є кращим показником на поточний рік, ніж прогнозувалося шість місяців тому.

Про це йдеться в оприлюдненій у вівторок доповіді "Перспективи світової економіки", яка є в розпорядженні Укрінформу.

Так, за останніми оцінками фахівців Фонду, реальний рівень ВВП України до кінця нинішнього року прогнозується на рівні 3,0%. У квітневій доповіді він становив 2,7%.

Тим часом, МВФ підтвердив свій прогноз для України на 2020 рік на рівні 3,0%, що відповідає оцінкам, озвученим у квітні.

За іншими даними оприлюдненого прогнозу щодо України, індекс споживчих цін цього року сягне позначки 8,7, а наступного зменшиться до 5,9. Баланс поточних рахунків залишатиметься негативним, на рівні мінус 2,8% у 2019 році та мінус 3,5% у 2020-му. Рівень безробіття в Україні знизиться з 9,0% (минулого року) до 8,7% у 2019 р. та 8,2% наступного року.

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У порівнянні з іншими країнами в групі ринків, що розвиваються, в Європі Україна має середні показники. Так, найвище зростання ВВП у 2019 році прогнозується в Угорщині (4,6%), найнижчий рівень – в Туреччині (0,2%). Середній показник по групі становить 1,8%.