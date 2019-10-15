Глобальна економіка "пригальмує" у наступні два роки — МВФ

За останніми розрахунками МВФ, рівень світового економічного зростання знизиться в 2019-2020 роках до 3,0% та 3,4% відповідно, що свідчить про погіршення цих показників порівняно з прогнозами, оприлюдненими ще півроку тому.

Про це заявила під час презентації у вівторок доповіді МВФ "Перспективи світової економіки" головний економіст Фонду, директор Департаменту досліджень Гіта Гопінат, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Світова економіка перебуває у синхронізованому сповільненні, і ми знову знижуємо (прогнозований показник – ред.) зростання за 2019 рік до 3 відсотків (з 3,3%, визначених у квітні цього року – ред.). Це найповільніші темпи з моменту глобальної фінансової кризи", - зауважила головний економіст МВФ.

Водночас, у Фонді знизили прогнози щодо економічного зростання на 2020 рік з 3,6% до 3,4% - за нинішніми оцінками.

У МВФ продовжують нарікати на "посилення торговельних бар'єрів", зокрема, у протистоянні двох найбільших економік – США й Китаю, а також "підвищення геополітичної напруги". На економічні прогнози впливають і конкретні для кожної країни фактори.

Послаблене зростання також зумовлене різким погіршенням виробничої діяльності та глобальної торгівлі, а високі тарифи й тривала невизначеність торговельної політики завдають шкоди інвестиціям і попиту, зауважують у МВФ. Крім того, скорочується виробництво в автомобільній галузі, у тому числі через нові стандарти викидів у Єврозоні та Китаї. В цілому приріст обсягів торгівлі в першій половині 2019 року впав до 1 відсотка, найслабший рівень з 2012 року, зазначають фахівці МВФ.

Доповідь МВФ "Перспективи світової економіки" публікується Фондом двічі на рік. У цьому документі уточнюються останні прогнози щодо економічного зростання як у глобальних масштабах, так і по регіонах та окремих країнах.