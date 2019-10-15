Делегація Нацбанку їде до Вашингтона на збори МВФ та Світового банку

Делегація Національного банку на чолі з головою Яковом Смолієм відбуває сьогодні до Вашингтона для участі у Щорічних зборах Міжнародного валютного фонду та Групи Світового банку.

Про це повідомляє пресслужба НБУ на сторінці у Facebook.

"Голова Національного банку України Яків Смолій відбуває сьогодні до Вашингтона, США, для участі у Щорічних зборах Міжнародного валютного фонду та Групи Світового банку. У зборах також візьмуть участь перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова, заступник голови Дмитро Сологуб, які приєднаються до української делегації 16 жовтня", - йдеться в повідомленні.

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Щорічні збори МВФ та Світового банку відбуватимуться впродовж 14-20 жовтня 2019 року.

Зазначається, що під час Щорічних зборів українська делегація проведе низку робочих зустрічей із представниками МВФ, Світового банку, міжнародного депозитарію Clearstream, найбільших міжнародних інвестиційних компаній та банків, а також двосторонні зустрічі з очільниками низки центробанків.