Делегація Нацбанку їде до Вашингтона на збори МВФ та Світового банку
Про це повідомляє пресслужба НБУ на сторінці у Facebook.
"Голова Національного банку України Яків Смолій відбуває сьогодні до Вашингтона, США, для участі у Щорічних зборах Міжнародного валютного фонду та Групи Світового банку. У зборах також візьмуть участь перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова, заступник голови Дмитро Сологуб, які приєднаються до української делегації 16 жовтня", - йдеться в повідомленні.
Щорічні збори МВФ та Світового банку відбуватимуться впродовж 14-20 жовтня 2019 року.
Зазначається, що під час Щорічних зборів українська делегація проведе низку робочих зустрічей із представниками МВФ, Світового банку, міжнародного депозитарію Clearstream, найбільших міжнародних інвестиційних компаній та банків, а також двосторонні зустрічі з очільниками низки центробанків.