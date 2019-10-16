МВФ вивів Україну з групи СНД — Маркарова

МВФ вивів Україну з групи СНД — Маркарова

Укрінформ
Міжнародний валютний фонд запровадив нову економічну класифікацію країн, відповідно до якої Україна входить до групи Emerging and Developing Europe (Європа, що розвивається), а групу СНД, в якій вона перебувала раніше, ліквідовано.

Про це повідомляє міністр фінансів Оксана Маркарова у Facebook.

"Важливенна для нас зміна в розподілі на групи в новому Звіті МВФ: група CIS /СНД нарешті припинена, Україна — в групі Emerging and Developing Europe", - зазначила Маркарова.

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Як повідомляв Укрінформ, Україна ніколи не була членом СНД, оскільки не підписала статут цієї Співдружності. Про це на початку серпня 2019 року в коментарі агентству заявив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар.

Окрім того, з 2014 року Україна припинила сплату внесків до бюджету Співдружності й відтоді не підписувала щорічних рішень про єдиний бюджет органів СНД.

МЗС відкликало трьох представників України, які працювали на посадах у структурах Співдружності за квотою нашої держави, а в серпні 2018 року було ліквідовано Постпредство України при Координаційних інститутах СНД, нагадав Боднар.

Нині триває масштабна інвентаризація договорів, укладених Україною в рамках СНД, а це близько 240 документів. Вже припинено дію 15 угод, які не відповідають національним інтересам України, триває робота щодо припинення дії ще понад 70 угод.

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