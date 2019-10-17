Зміцнення гривні зменшило держборг більш як на 100 мільярдів - Рахункова палата

Зміцнення національної валюти сприяло зменшенню загального обсягу державного і гарантованого державою боргу більш як на 100 млрд грн.

Про це заявив колова Рахункової палати Валерій Пацкан на засіданні Комітету Верховної Ради з питань бюджету, повідомляє пресслужба Рахункової палати.

«Укріплення гривні має дві сторони медалі. Позитив − за 8 місяців цього року загальний обсяг державного і гарантованого державою боргу зменшився на 101,3 млрд грн. Укріплення гривні спричинило зменшення боргу на 144,3 млрд грн при перевищенні запозичень над погашенням боргу на 43 млрд гривень», − сказав Пацкан.

Водночас, наголосив він, Рахункова палата неодноразово наголошувала на необхідності підвищення якості прогнозу макропоказників, які є основою розрахунків параметрів державного бюджету. За його словами, у Державний бюджет України на 2019 рік був закладений валютний курс, який суттєво відрізняється від того, який є на сьогодні. Це, за словами Пацкана, призвело до значного недоотримання доходів.

«На жаль, ми змушені констатувати, що за 9 місяців цього року, за оцінкою Рахункової палати, зміцнення гривні призвело до недоотримання 20,7 млрд грн доходів державного бюджету. І це не дивно. Адже 40% обсягу доходів державного бюджету обраховуються з використанням курсу гривні до долара США чи євро», − сказав голова Рахункової палати.

Пацкан також зауважив, що в проєкті державного бюджету на 2020 рік закладений середній обмінний курс гривні до долара США і євро на рівні прогнозу на цей рік − 28,2 і 31,9 грн за долар і євро відповідно. «Але ці показники значно відрізняються від сьогоднішніх. Тому, вважаю, без його перегляду не обійтися. Інакше, не виключаю, ми знову зіштовхнемося з проблемами», − наголосив він.

Як повідомляв Укрінформ, 15 вересня Кабінет міністрів подав до Верховної Ради проєкт Державного бюджету України на 2020 рік.

Відповідно до законопроєкту, зростання економіки України у наступному році має прискоритись до 3,3% ВВП, з одночасним уповільненням інфляції до 6%. Мінімальна зарплата у проєкті держбюджету-2020 закладена на рівні 4723 гривні.

Доходи державного бюджету на 2020 рік передбачені в сумі 1079,5 млрд грн, у тому числі загального фонду - 962,7 млрд грн. Видатки - в сумі 1170 млрд грн.

У 2020 році платежі за державним боргом становитимуть близько 438,1 млрд грн, із яких обслуговування – 145,2 млрд грн. Разом з тим, Україна планує наступного року запозичити близько 380 млрд грн.

Міністр фінансів Оксана Маркарова на брифінгу 15 вересня заявляла, що проєкт держбюджету на 2020 рік розрахований за курсом 28,2 грн/дол., оскільки макропрогноз було затверджено ще в травні.