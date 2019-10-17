Дохідну частину проєкту бюджету збільшили на 18 мільярдів

Дохідну частину проєкту держбюджету України на 2020 рік збільшено на 18 мільярдів гривень, які можуть бути піти на фінансування соціальної сфери.

Про це у кулуарах парламенту журналістам сказав голова Комітету ВР з питань бюджету Юрій Аристов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Дохідну частину збільшено на 18 мільярдів, і ці 18 мільярдів запропоновано розподілити в основному на соціальний сектор. У тому числі близько 3 мільярдів - медична програма із закупівлі ліків для людей, які не можуть собі цього дозволити. Також ми запропонували уряду розглянути збільшення (фінансування - ред.) програм децентралізації, інвестиційних проектів", - зазначив Аристов.

За словами глави комітету, є дуже багато культурних проєктів, пов'язаних зі зшиванням країни, сходу та заходу, і вони теж потребують фінансування. "Є багато об'єктів у сфері культури, які будувалися в минулому році, ми їх закінчуємо", - зазначив Аристов.

Він також додав, що фінальне засідання комітету, в ході якого буде узгоджено проєкт держбюджету для прийняття у першому читанні, розпочнеться ввечері 17 жовтня. За його словами, депутати внесли в законопроект 2300 поправок.

Як повідомляв Укрінформ, 15 вересня Кабінет міністрів подав у Верховну Раду проєкт Державного бюджету України на 2020 рік.

Відповідно до законопроекту, зростання економіки України в наступному році має прискоритися до 3,3% ВВП з одночасним уповільненням інфляції до 6%. Мінімальну зарплату у проект держбюджету-2020 закладено на рівні 4723 гривень.

Доходи державного бюджету на 2020 рік передбачено у сумі 1079,5 млрд грн, в тому числі загального фонду - 962,7 млрд грн. Витрати - в сумі 1170 млрд грн.

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У 2020 році платежі за державним боргом становитимуть близько 438,1 млрд грн, із яких обслуговування - 145,2 млрд грн. Разом з тим, Україна планує в наступному році запозичити близько 380 млрд грн.

Міністр фінансів Оксана Маркарова на брифінгу 15 вересня заявляла, що проєкт держбюджету на 2020 рік розраховано за курсом 28,2 грн/дол., оскільки макропрогноз було затверджено ще у травні.