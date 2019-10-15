Рада візьметься за держбюджет у п’ятницю - Разумков

Верховна Рада планує у п'ятницю 18 жовтня ухвалити законопроєкт про Державний бюджет України на 2020 рік у першому читанні.

Про це повідомив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков на засіданні погоджувальної ради у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Хотів би нагадати, що в п'ятницю, 18 жовтня, як і було заплановано, передбачено розгляд та прийняття закону про Державний бюджет України на 2020 рік у першому читанні. На цьому тижні комітет з питань бюджету завершить розгляд пропозицій народних депутатів до закону про Державний бюджет на 2020 рік, висновки Рахункової палати і підготує збалансовані висновки та пропозиції до нього", - сказав спікер.

Разумков також зауважив, що, в разі схвалення Верховною Радою висновків та пропозицій до проєкту закону про Державний бюджет, вони набувають статусу бюджетних висновків Верховної Ради.

"Уряд, відповідно до бюджетних висновків Верховної Ради доопрацьовує проєкт державного бюджету до другого читання і на початку листопада внесе його до Верховної Ради разом з порівняльною таблицею, в якій буде зазначено всі ті пропозиції, які будуть враховані, а також будуть надані вмотивовані пояснення до тих пропозицій, які не будуть враховані урядом", - пояснив Голова ВР.