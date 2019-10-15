Рада візьметься за держбюджет у п’ятницю - Разумков

Рада візьметься за держбюджет у п’ятницю - Разумков

Укрінформ
Верховна Рада планує у п'ятницю 18 жовтня ухвалити законопроєкт про Державний бюджет України на 2020 рік у першому читанні.

Про це повідомив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков на засіданні погоджувальної ради у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Хотів би нагадати, що в п'ятницю, 18 жовтня, як і було заплановано, передбачено розгляд та прийняття закону про Державний бюджет України на 2020 рік у першому читанні. На цьому тижні комітет з питань бюджету завершить розгляд пропозицій народних депутатів до закону про Державний бюджет на 2020 рік, висновки Рахункової палати і підготує збалансовані висновки та пропозиції до нього", - сказав спікер.

Разумков також зауважив, що, в разі схвалення Верховною Радою висновків та пропозицій до проєкту закону про Державний бюджет, вони набувають статусу бюджетних висновків Верховної Ради.

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"Уряд, відповідно до бюджетних висновків Верховної Ради доопрацьовує проєкт державного бюджету до другого читання і на початку листопада внесе його до Верховної Ради разом з порівняльною таблицею, в якій буде зазначено всі ті пропозиції, які будуть враховані, а також будуть надані вмотивовані пояснення до тих пропозицій, які не будуть враховані урядом", - пояснив Голова ВР.

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