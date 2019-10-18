Кабмін запустив проєкт “виведення із тіні” алкоголю та тютюну

У Кабінеті міністрів України розпочали працювати над проєктом щодо детінізації алкоголю та тютюну.

Про це повідомив міністр Кабміну Дмитро Дубілет у Facebook, інформуючи про свою роботу на цій посаді за 50 днів.

“Розпочали проєкт по детінізації алкоголю та сигарет... Якщо коротко, плануємо вивести значну частину ринку з тіні. Це врятує багато життів і додасть до бюджету 2-3 млрд вже наступного року”, - зазначив Дубілет.

Також він оприлюднив інформацію щодо низки інших масшабних проєктів, над якими працює.

“Розпочата тотальна діджиталізація бізнес-процесів Кабміну. Я розраховую, що більшість процесів ми переведемо в цифру протягом 3-6 місяців, а потім доберемось і до інших держорганів. Електронний обмін документами дотиснемо вже в цьому році (він мав початись з 1 жовтня, але миттєво перелаштувати людей не виходить)”, - пояснив Дубілет.

За словами міністра, запущено також проєкт, завдяки якому вдалося суттєво знизити рейдерство. При цьому він пообіцяв поділитися найближчим часом “надихаючою статистикою” з цього приводу.

Крім того, міністр активно працює над концепцією проєкту “Електронні лікарняні”, а також запустив в електронній формі єдиний процес подачі «орієнтувань» на митницю з боку силовиків, що, на його переконання, знизить корупційний тиск на бізнес.

Стартував в уряді і пілотний проєкт із централізації "підтримуючих" функцій в Кабміні, зазначив Дубілет. “Зараз близько 30% працівників Кабміну виконують однакові так звані підтримуючі функції. Ми плануємо централізувати їх та вивести на новий рівень за якістю та ефективністю”, - пояснив він.

Як повідомляв Укрінформ, Дубілета 29 серпня призначили міністром Кабміну. Він - співзасновник онлайн-банку Monobank і був ІТ-директором “Приватбанку”.