Дубілет хоче переселити міністерства в одну будівлю, а їх приміщення продати

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет вважає, що будівлю уряду на вулиці Грушевського варто використовувати більш ефективно, розмістивши там ряд міністерств, а будівлі цих відомств передати на приватизацію.

Про це він написав у Facebook.

"Було б круто, якби хоча б частина міністерств, розкиданих зараз в окремих будівлях по Києву, змогли переїхати в центральну будівлю на Грушевського. І передати свої будівлі на приватизацію, звичайно", - заявив Дубілет.

За його словами, за місяць роботи в уряді він переконався в тому, що в Кабміні багато площі використовується неефективно. Тут багато залів для нарад, великі незатишні коридори, величезні кабінети керівників, зазначив Дубілет. "За попередніми підрахунками, в будівлю теоретично можуть в'їхати додатково до 1000 осіб. А у центрі столиці офісна нерухомість коштує дорого, знаєте", - підкреслив міністр.

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Дубілет додав, що теж затіяв переїзд з великого кабінету міністра КМУ у менший. "Планую з нього переїхати в якесь затишне місце, а в цьому приміщенні зробити опенспейс на 20+ осіб", - зазначив він.