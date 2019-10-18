Скандал з Медяником: прокуратура перевірить нардепа від "Слуги народу"

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка доручив провести перевірку і з'ясувати чи є достатньо даних для внесення в ЄРДР у листуванні нардепа від "Слуги народу" В'ячеслава Медяника, який обговорював на робочому місці можливість "вирішення питаннь" з прокурорами.

Про це Генпрокурор повідомив в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я вже доручив провести перевірку цього факту і з'ясувати чи є там достатньо даних для того, щоб внести до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань. І хотів би звернути увагу народних депутатів, що якщо такі переписки щодо цукру будуть вестися й надалі, то я не виключаю, що наступні переписки просто будуть щодо сухарів", - наголосив генпрокурор.

При цьому Рябошапка зазначив, що Медяник у Раді переписувався з бізнесменом і намагався розв'язувати питання з одним із заступників генпрокурора, який "не знає, не знав, і ніколи не спілкувався з народними депутатами".

"У тій самій переписці написано, що ситуація, яка існувала раніше, коли був "свій" прокурор, який займався конкретними справами і вирішував конкретні питання, то цієї ситуації сьогодні вже не існує в прокуратурі", - зауважив Рябошапка.

Як повідомлялося, напередодні деякі ЗМІ оприлюднили телефонну переписку народного депутата від політичної партії "Слуга народу", члена комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності В'ячеслава Медяника, який обговорював на робочому місці можливість "вирішення питання" з прокурорами. Зокрема він написав: "По цукру з Тріпак поговорю". Згодом заступник Генерального прокурора Віктор Трепак спростував інформацію про будь-які зв'язки з Медяником.