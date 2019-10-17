"Слуга народу" візьметься за депутата Медяника, який потрапив у скандал

Укрінформ
Фракція партії "Слуга народу" проведе внутрішнє розслідування щодо телефонного листування її представника В'ячеслава Медяника, який обговорював на робочому місці можливість "вирішення питань" з прокуратурою.

Про це Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив на брифінгу 17 жовтня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наскільки мені відомо, буде розслідування цього питання. І за результатами того, що буде виявлено, партія - і фракція - дасть свою позицію. Я думаю, що такі речі треба доводити до кінця", - сказав спікер.

Водночас, на запитання, чи проводив він як голова партії розмову з Медяником, Разумков зазначив: "Станом на зараз у мене такої бесіди поки що не було. Але я впевнений, що вона буде всередині фракції, тому що, у першу чергу, це член фракції".

Говорячи про доцільність позбавлення таких депутатів мандату, Голова ВР наголошує на необхідності проведення, насамперед, внутрішнього розслідування, а "вже після цього можна буде зрозуміти, яке рішення варто приймати". При цьому він підкреслив, що на сьогодні парламент не має можливості позбавляти мандату.

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"Але треба ухвалювати інші закони для того, щоб і правоохоронним органам, і громадськості було легше контролювати роботу народних депутатів, якщо вони йдуть сюди не працювати на державу, а займатися якимись іншими речами, які не завжди відповідають чинному законодавству", - заявив Разумков.

Напередодні деякі ЗМІ оприлюднили телефонне листування народного депутата від "Слуги народу", члена Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності В'ячеслава Медяника, який обговорював на робочому місці можливість "вирішення питань" з прокурорами.

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