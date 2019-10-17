"Слуга народу" візьметься за депутата Медяника, який потрапив у скандал

Фракція партії "Слуга народу" проведе внутрішнє розслідування щодо телефонного листування її представника В'ячеслава Медяника, який обговорював на робочому місці можливість "вирішення питань" з прокуратурою.

Про це Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив на брифінгу 17 жовтня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наскільки мені відомо, буде розслідування цього питання. І за результатами того, що буде виявлено, партія - і фракція - дасть свою позицію. Я думаю, що такі речі треба доводити до кінця", - сказав спікер.

Водночас, на запитання, чи проводив він як голова партії розмову з Медяником, Разумков зазначив: "Станом на зараз у мене такої бесіди поки що не було. Але я впевнений, що вона буде всередині фракції, тому що, у першу чергу, це член фракції".

Говорячи про доцільність позбавлення таких депутатів мандату, Голова ВР наголошує на необхідності проведення, насамперед, внутрішнього розслідування, а "вже після цього можна буде зрозуміти, яке рішення варто приймати". При цьому він підкреслив, що на сьогодні парламент не має можливості позбавляти мандату.

"Але треба ухвалювати інші закони для того, щоб і правоохоронним органам, і громадськості було легше контролювати роботу народних депутатів, якщо вони йдуть сюди не працювати на державу, а займатися якимись іншими речами, які не завжди відповідають чинному законодавству", - заявив Разумков.

Напередодні деякі ЗМІ оприлюднили телефонне листування народного депутата від "Слуги народу", члена Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності В'ячеслава Медяника, який обговорював на робочому місці можливість "вирішення питань" з прокурорами.