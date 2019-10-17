Рада не може закривати сайти — Разумков про вимогу ООН щодо "Миротворця"

Верховна Рада не уповноважена ініціювати закриття будь-яких інтернет-ресурсів.

Про це заявив Голова ВР Дмитро Разумков на брифінгу 17 жовтня, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу щодо заклику Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні припинити діяльність сайту "Миротворець".

"Парламент не може долучатися до таких процесів - закривати як інформаційні, так і інші сайті. У нас таких повноважень немає, і я не впевнений, що вони й потрібні Верховній Раді", - сказав Разумков.

Водночас він закликав усі українські медіа та інформаційні ресурси діяти в рамках законодавства.

"Мені б дуже хотілося, щоб усі засоби масової інформації, і не тільки ЗМІ, тому що є різне сприйняття цього сайту ("Миротворець" - ред.): хтось називає його засобом масової інформації, хтось - просто сайтом, працювали виключно в законодавчому полі та не шкодили інтересам нашої держави. Тому що, якщо звертаються такі поважні моніторингові місії, то не зважати на їх зауваження теж некоректно і неправильно", - додав спікер.

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Як повідомляв Укрінформ, напередодні заступник голови Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Бенджамін Моро на засіданні Комітету ВР з питань свободи слова закликав народних депутатів ініціювати закриття сайту "Миротворець". Він заявляв про незаконну діяльність ресурсу у зв'язку, зокрема, з оприлюдненням особистих даних людей на порушення національного та міжнародного законодавства.

Центр "Миротворець" — неурядова організація, що займається дослідженням ознак злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

Створений навесні 2014 року. Завданням центру є надання інформаційно-консультативної допомоги органам виконавчої влади з метою остаточного встановлення миру та злагоди в Україні. В своїй роботі особливу увагу Центр приділяє проявам терористичної та сепаратистської діяльності на території України.