Моніторингова місія ООН назвала головну загрозу для журналістів в Україні

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні вважає, що основною загрозою для безпеки журналістів в Україні є безкарність осіб, що скоїли злочини проти представників преси.

Про це сказав заступник голови моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Бенджамін Моро під час засідання Комітету Верховної Ради з питань свободи слова у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У всіх наших звітах ми постійно згадуємо, що основною загрозою для безпеки є безкарність порушників за попередні злочини. Ми постійно підкреслюємо, що доки ці порушники насолоджуються безкарністю за свої попередні злочини, неможливо забезпечити безпечне середовище для журналістів. Отже, ми закликаємо депутатів та членів комітету публічно засудити безкарність злочинців", - сказав Моро.

Він також нагадав убивство журналістів Вадима Комарова і Павла Шеремета, за які ще ніхто не поніс відповідальність.

За словами Моро, моніторингова місія ООН з прав людини в Україні наполягає на продовженні практики створення тимчасових слідчих комісій у справах нападів на журналістів, як це було у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.

"Другий аспект, який нас непокоїть, - це бездіяльність правоохоронних органів у випадках скоєння нападів", - сказав Моро. При цьому він навів як приклад зрив молодиками пресконференції в Укрінформі 30 липня.

Також, за словами Моро, моніторингова місія ООН з прав людини в Україні просить членів парламенту ініціювати закриття сайту "Миротворець". На думку представників організації, він містить особисті дані осіб, що є порушенням законодавства і становить небезпеку.