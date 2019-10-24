Коболєв просить Раду ухвалити закон про ГТС — чому це важливо

Верховна Рада має ухвалити у другому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу" (законопроєкт про анбандлінг), адже це є передумовою для збереження транзиту російського газу з 2020 року.

Про це сказав голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв під час експертного обговорення законопроєкту, повідомили у пресслужбі НАК.

"Ухвалення цього законопроєкту необхідне для вчасного завершення процесу відокремлення оператора ГТС від Нафтогазу. Це, в свою чергу, вкрай важливо для виконання Україною міжнародних зобов’язань та збереження нашою країною транзиту газу", - зазначив Коболєв.

Очільник Нафтогазу окремо звернув увагу парламентаріїв та експертів на те, що Україні необхідно завершити сертифікацію ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) до 1 січня, коли завершиться дія чинного транзитного контракту з Газпромом, тому якомога швидше ухвалення законопроєкту №2239-1 Верховною Радою критично важливе.

Голова правління Нафтогазу також наголосив, що законопроєкт про анбандлінг гарантує збереження газотранспортної системи України у 100% державній власності та передбачає розширення контролю національного енергетичного регулятора над діяльністю ОГТСУ.

"ГТС буде збережена у державній власності – не передбачається жодних змін цього статусу. Вона перебуватиме в управлінні оператора на підставі угоди господарського відання. В свою чергу, ОГТСУ належатиме ПАТ "Магістральні газопроводи України", власником якого є Міністерство фінансів України", - сказав він.

Водночас Коболєв запропонував парламентаріям зберегти можливість залучення міжнародних партнерів до управління ОГТСУ за погодженням з парламентом.

"Важливо зберегти право Верховної Ради, яке закріплене в законі "Про ринок природного газу", щодо залучення до ОГТСУ, за погодженням парламенту, партнерів з часткою до 49%. Це, з одного боку, не змінює суті – адже без рішення Верховної Ради нічого не відбудеться. Але, з точки зору перемовин з закордонними партнерами, ми залишаємо вікно можливостей та доводимо конструктивність наших підходів", - зазначив керівник Нафтогазу.

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Коболєв також нагадав, що Газпром активно залучає європейських партнерів до своїх проєктів "Північний потік – 1" та "Північний потік – 2" та використовує це як аргумент на користь перенаправлення транзитних потоків газу з української ГТС у власні трубопровідні проєкти.

Як повідомлялося, 18 жовтня Верховна Рада прийняла законопроєкт №2239-1 за основу. В свою чергу, Енергетичне співтовариство підтвердило повну відповідність документа вимогам Третього енергопакета ЄС.