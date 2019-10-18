Відокремлення ГТС від Нафтогазу: законопроєкт пройшов перше читання Ради

Верховна Рада схвалила у першому читанні проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу".

За цей законопроєкт, що зареєстрований за №2239-1, проголосували 286 депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Законопроєкт розроблено з метою забезпечення виконання зобов'язань України щодо відокремлення діяльності з транспортування природного газу, електричної енергії та забезпечення діяльності оператора газотранспортної системи (ГТС), оператора системи передачі за Протоколом про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, та з урахуванням відповідних положень Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.

Законопроєктом пропонує внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою забезпечення реалізації вимоги відокремлення та незалежності оператора ГТС за моделлю ISO, відповідно до Закону України "Про ринок природного газу", а також вимог щодо відокремлення та незалежності оператора системи передачі електроенергії, згідно із Законом України "Про ринок електричної енергії" та Третім енергетичним пакетом ЄС.

Зокрема, до Господарського кодексу України вносяться наступні зміни:

- усунення опосередкованого контролю над оператором ГТС або оператором системи передачі електроенергії з боку уряду шляхом виключення вимоги щодо затвердження Кабміном фінансового плану цих операторів;

- надання Кабінету міністрів чи відповідному уповноваженому суб’єкту управління майном можливості передати об’єкти державної власності (ГТС) або системи передачі в господарське відання оператору ГТС або оператору системи передачі електроенергії;

- визначення обсягу прав та обов’язків за моделлю ISO власника майна, що передано операторові ГТС на праві господарського відання, у частині щодо його контролю, використання та збереження згідно з вимогами Закону України "Про ринок природного газу";

- надання можливості новому оператору ГТС або оператору системи передачі електроенергії використовувати державне майно на підставі права господарського відання незалежно від подальших змін його структури управління, у тому числі, у зв’язку із залученням іноземного партнера.

У Земельний кодекс України вносяться зміни, які передбачають можливість надання на праві постійного користування земельних ділянок новому оператору ГТС; забезпечують одночасний переход речових прав на об’єкти ГТС (на праві господарського відання) до нового оператора ГТС та припинення права АТ "Укртрансгаз" на постійне користування ділянками під такими об’єктами.

У Закон України "Про трубопровідний транспорт» вносяться зміни з метою усунення термінологічної неузгодженості для уможливлення відчуження основних фондів АТ "Укртрансгаз", що не є об’єктами державної власності, але будуть використовуватися у процесі здійснення діяльності з транспортування природного газу.

У Закон України "Про управління об’єктами державної власності" вносяться зміни з метою забезпечення обсягу прав оператора ГТС, що вимагається при сертифікації за обраною моделлю ISO, для цілей успішної сертифікації.

Зміни у Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності" вносяться для встановлення строку, протягом якого новий оператор повинен отримати відповідні ліцензії (наприклад, проходження процедури сертифікації у випадку оператора ГТС, займатиме до 6 місяців). Зміна стосується лише випадку передачі уповноваженим органом державного майна, тому не дозволить приватним ліцензіатам зловживати правом передавати наявну ліцензію іншим юридичним особам. Зміни дозволять новому операторові ГТС на підставі частини шостої цієї статті надавати послуги з транспортування природного газу та мати статус ліцензіата до проходження власної процедури ліцензування. Аналогічні зміни вносяться у Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

У Закон України "Про Кабінет Міністрів України" - вносяться зміни з метою усунення проблемних питань для проходження успішної сертифікації щодо наявності повноважень Прем’єр-міністра чи Кабінету міністрів впливати на прийняття рішень міністерствами у процесі управління корпоративними правами держави в операторі ГТС або операторі системи передачі електроенергії та відповідно одночасно здійснювати опосередкований контроль над виробниками/постачальниками електроенергії чи природного газу.

У Закон України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" внесяться зміни з метою виконання вимог щодо обов’язків власника ГТС за моделлю відокремлення ISO.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 січня 2020 року діяльність із транспортування газу буде виокремлена від структури НАК "Нафтогаз України": Україна отримає незалежного оператора ГТС, який стане контрагентом у майбутніх транзитних контрактах.

За словами міністра енергетики та захисту довкілля Олексія Оржеля, анбандлінг відбуватиметься за моделлю "ISO ((Independent System Operator) з переходом в OU (Ownership unbundling)". Таким чином уряд Олексія Гончарука усунув суперечність, яка існувала в позиціях НАК "Нафтогаз України" та Кабміну Володимира Гройсмана і гальмувала процес анбандлінгу.

Відповідно до моделі ISO, активи ГТС до 1 січня 2020 року мають залишитися у власності Нафтогазу, а управління цими активами з 1 листопада перейде до сфери компетенції незалежного оператора – ТОВ "Оператор ГТСУ" (ОГТСУ), яка наразі є дочірньою компанією АТ "Укртрансгаз". З 1 січня ОГТСУ буде переданий ПАТ "Магістральні газопроводи України" (МГУ; яке, своєю чергою, перейде у корпоративне управління Мінфіну).

Після анбандлігну (відокремлення) модель ISO з 1 січня перетвориться на OU таким чином, що Нафтогаз втрачає право власності на газотранспортну систему, а правомочним власником стає держава в особі Мінфіну.

Передбачено, що після отримання активів газотранспортної системи МГУ протягом 15 років виплачуватиме їх вартість Нафтогазу.

Анбандлінг - це відокремлення діяльності з транспортування природного газу (діяльності оператора ГТС) від видобутку і постачання природного газу та електричної енергії. Здійснюється на виконання ст. 9 Директиви 2009/73/ЄС.