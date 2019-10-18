Гончарук хоче, щоб Рада взялася за закон про ГТС до газових переговорів

Ухвалення закону про відділення газотранспортної системи має відбутися у першому читанні перед тристоронніми газовими переговорами, які пройдуть наступного тижня.

Про це заявив Прем'єр-міністр Олексій Гончарук з трибуни Верховної Ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зараз ми маємо контракт з РФ на транспортування газу у Європу. Це дає нам можливість мати дохід у розмірі 3 млрд дол. Це надзвичайно важливий актив, який ми не повинні втратити. Контракт закінчується у кінці цього року. Росіяни хочуть не продовжувати цей контракт на тривалий термін. Для цього вони будують свої "потоки" - це не економіка, це політичні дії РФ, щоб створити тиск на Україну", - сказав Гончарук.

Він наголосив, що Україна зацікавлена отримати наступний довгостроковий контракт.

"Для цього нам потрібна підтримка європейських партнерів, ми разом перебуваємо у переговорах. Для цього нам потрібно привести нашого оператора до європейських правил і починати укладати угоду з росіянами на європейських правилах. Це передбачає відділення транспортування від видобутку та торгівлі. Про це цей законопроєкт. Нам дуже важливо ухвалити його у першому читанні, щоб наступного тижня їхати на переговори з росіянами із сильною позицією. Після цього до другого читання ми проговоримо та внесемо необхідні правки. Це про приватизацію, оренду, концесію ГТС. Вона заборонена законом про приватизацію і про це не йдеться", - додав Гончарук.

Він підкреслив, що наразі мова йде про завершення переговорів з Росією та ухвалення довгострокового контракту.

"Нам потрібно мати максимальні шанси на успіх у цих переговорах", - підкреслив Гончарук.

Прем'єр-міністр зазначив, що готовий обговорити з нардепами стратегію переговорів, однак не з трибуни Верховної Ради, а у "більш робочому режимі".

"Нам дуже важливо у найближчі 10 днів, до 1 листопада, мати змінене законодавство, яке дозволить пройти сертифікацію до кінця року", - розповів Прем'єр-міністр.

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Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів на засіданні 18 вересня 2019 року ухвалив рішення про оновлення плану анбандлінгу НАК "Нафтогаз Україна", а також про передачу ПАТ "Магістральні газопроводи України" до Міністерства фінансів.

Контракт на транзит російського газу через територію України закінчується 31 грудня 2019 року.

У Нафтогазі заявляли, що на майбутніх переговорах запропонують Росії транспортувати по 60 млрд кубометрів газу щорічно протягом 10 років.

Міністр енергетики РФ Олександр Новак 26 липня повідомив, що Росія запропонувала Україні продовжити чинний контракт на транзит газу на рік.

Черговий раунд газових переговорів у форматі Україна — Європейська комісія — Російська Федерація відбудеться у 20-х числах жовтня.