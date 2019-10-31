Оржель закликав депутатів проголосувати за проєкт про анбандлінг Нафтогазу

Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель закликав народних депутатів проголосувати за законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу" №2239-1

Про це урядовець написав у Facebook.

Оржель закликав депутатів "поставитися відповідально" та проголосувати за законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу" №2239-1.

"Секретаріат енергетичного співтовариства та Європейська комісія підтримують текст закону про анбандлінг НАК "Нафтогаз", який розглядався в першому читанні. Якщо і далі продовжимо виконувати визначену нами дорожню карту - це дасть нам можливість сформувати сильну позицію на майбутніх переговорах", - зазначив міністр.

Як повідомлялося, з 1 січня 2020 року діяльність із транспортування газу буде виокремлена зі структури НАК "Нафтогаз України": Україна отримає незалежного оператора ГТС, який стане контрагентом у майбутніх транзитних контрактах.

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За словами міністра енергетики та захисту довкілля Олексія Оржеля, анбандлінг відбуватиметься за моделлю ISO (Independent System Operator) з переходом в OU (Ownership unbundling). Таким чином уряд Олексія Гончарука усунув суперечність, яка існувала в позиціях НАК "Нафтогаз України" та Кабміну Володимира Гройсмана і гальмувала процес анбандлінгу.

Відповідно до моделі ISO, активи ГТС до 1 січня 2020 року мають залишитися у власності Нафтогазу, а управління цими активами з 1 листопада перейде до сфери компетенції незалежного оператора - ТОВ "Оператор ГТСУ" (ОГТСУ), яка наразі є дочірньою компанією АТ "Укртрансгаз". ОГТСУ буде переданий ПАТ "Магістральні газопроводи України" (яке, своєю чергою, перейде у корпоративне управління Мінфіну).

Після анбандлінгу (відокремлення) модель ISO з 1 січня перетвориться на OU таким чином, що Нафтогаз втрачає право власності на газотранспортну систему, а правомочним власником стає держава в особі Мінфіну.

Анбандлінг - це відокремлення діяльності з транспортування природного газу (діяльності оператора ГТС) від видобутку і постачання природного газу та електричної енергії. Здійснюється на виконання ст. 9 Директиви 2009/73/ЄС.