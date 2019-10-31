Оржель закликав депутатів проголосувати за проєкт про анбандлінг Нафтогазу

Оржель закликав депутатів проголосувати за проєкт про анбандлінг Нафтогазу

Укрінформ
Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель закликав народних депутатів проголосувати за законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу" №2239-1

Про це урядовець написав у Facebook.

Оржель закликав депутатів "поставитися відповідально" та проголосувати за законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу" №2239-1.

"Секретаріат енергетичного співтовариства та Європейська комісія підтримують текст закону про анбандлінг НАК "Нафтогаз", який розглядався в першому читанні. Якщо і далі продовжимо виконувати визначену нами дорожню карту - це дасть нам можливість сформувати сильну позицію на майбутніх переговорах", - зазначив міністр.

Як повідомлялося, з 1 січня 2020 року діяльність із транспортування газу буде виокремлена зі структури НАК "Нафтогаз України": Україна отримає незалежного оператора ГТС, який стане контрагентом у майбутніх транзитних контрактах.

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За словами міністра енергетики та захисту довкілля Олексія Оржеля, анбандлінг відбуватиметься за моделлю ISO (Independent System Operator) з переходом в OU (Ownership unbundling). Таким чином уряд Олексія Гончарука усунув суперечність, яка існувала в позиціях НАК "Нафтогаз України" та Кабміну Володимира Гройсмана і гальмувала процес анбандлінгу.

Відповідно до моделі ISO, активи ГТС до 1 січня 2020 року мають залишитися у власності Нафтогазу, а управління цими активами з 1 листопада перейде до сфери компетенції незалежного оператора - ТОВ "Оператор ГТСУ" (ОГТСУ), яка наразі є дочірньою компанією АТ "Укртрансгаз". ОГТСУ буде переданий ПАТ "Магістральні газопроводи України" (яке, своєю чергою, перейде у корпоративне управління Мінфіну).

Після анбандлінгу (відокремлення) модель ISO з 1 січня перетвориться на OU таким чином, що Нафтогаз втрачає право власності на газотранспортну систему, а правомочним власником стає держава в особі Мінфіну.

Анбандлінг - це відокремлення діяльності з транспортування природного газу (діяльності оператора ГТС) від видобутку і постачання природного газу та електричної енергії. Здійснюється на виконання ст. 9 Директиви 2009/73/ЄС.

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