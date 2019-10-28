Оржель розповів про деталі тристоронніх газових переговорів у Брюсселі

Тристоронні консультації між Єврокомісією, Україною та Росією щодо транзиту російського газу територією України дозволили уточнити позиції сторін з підготовки договору про транспортування газу, який буде підписаний за європейськими правилами.

Про це у понеділок, 28 жовтня, за підсумками переговорів сказав у коментарі журналістам міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Європейські пропозиції базуються на 10-річному контракті та на обсягах 60 (млрд кубометрів газу на рік) стабільних та 30 – змінних обсягів транспортування газу через ГТС України... Ми в рамках нашої дорожньої карти рухаємося в частині зміни українського законодавства, і, відповідно, транспортні угоди будуть підписані відповідно до європейського законодавства» - сказав міністр.

Оржель зауважив, що ця пропозиція відповідає інтересам європейської та української сторін. За його словами, оскільки процеси адаптації українського законодавства, зокрема, в частині анбандлінгу тривають, українська сторона, за дорожньою картою, буде готова підписати договори на транспортування газу до 17 грудня цього року.

«Для нас дуже важливо, що європейська сторона сама пропонує ці цифри, і ця пропозиція опрацьована з точки зору процедури – як ми підписуємо і коли ми підписуємо. Ми мамо надію, що підпишемо цей договір до кінця року, і забезпечимо стабільність постачання на європейські ринки. Я вважаю, що дуже важливо, щоб була стабільність продажу газу з російської сторони», - сказав міністр.

Він наголосив на тому, що українська сторона виступає за інтенсифікацію переговорів, і готова займатися конкретними технічними та політичними питаннями, які можуть бути пов’язані з цими переговорами.

За словами міністра, наступний раунд переговорів українська сторона запропонувала провести якнайшвидше, вже після 11 листопада поточного року.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок, 28 жовтня, у Брюсселі пройшли тристоронні консультації між Єврокомісією, Україною і Росією щодо транзиту російського газу на європейський ринок територією України.

Контракт на транзит газу, підписаний 10 років тому, завершується в кінці 2019 року.

У Росії пропонували продовжити чинний контракт на транзит на 1 рік. Україна та Єврокомісія виступають за укладення договору на транзит газу терміном на 10 років.

Попередні раунди тристоронніх переговорів щодо транзиту газу відбулися 17 липня 2018 року, 21 січня та 19 вересня 2019 року.