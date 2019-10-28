Газові переговори: ЄС запропонував схему транзитного договору між Україною і Росією
Про це під час пресконференції поінформував міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"У мене є враження, що ми рухаємося у позитивному напрямку. Європейські партнери запропонували схеми, за якими може бути підписано два договори: договір про інтерконектор та договір про транспортування. Ми повністю підтримуємо наших партнерів, зважаючи на чітку позицію України щодо забезпечення безпеки постачання у регіоні, забезпечення стабільного постачання на європейські ринки, а також стабільних обсягів, що необхідні для роботи газотранспортної системи", - сказав міністр.
За його словами, українська сторона повністю підтримує позицію європейських партнерів та продовжує діяльність щодо приведення українського законодавства у відповідність до європейського і створення незалежного оператора ГТС.
"Він (незалежний оператор - ред.) буде підписувати ці договори. Ми дійсно працюватимемо у рамках європейського законодавчого поля", - відзначив Оржель.
Російська сторона, у свою чергу, порушувала питання юрисдикції арбітражів та обсягів поставки газу, поінформував міністр.
"Це елемент пакетної позиції. Разом з тим я хочу підтвердити, що питання транзитного договору не напряму пов'язане з іншими пакетними домовленостями. Якщо ми говоритимемо про інші пакетні домовленості, вони мають бути побудованими на двосторонніх інтересах", - додав Оржель.
Як повідомляв Укрінформ, у понеділок, 28 жовтня, у Брюсселі пройшли тристоронні консультації між Єврокомісією, Україною і Росією щодо транзиту російського газу на європейський ринок територією України.
Міністр енергетики та захисту довкілля України повідомив, що наступний раунд транзитних переговорів планується у листопаді.
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