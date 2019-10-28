Переговори з транзиту російського газу продовжаться за два тижні — Оржель

Наступний раунд переговорів з транзиту російського газу ймовірно відбудеться після 11 листопада.

Про це під час пресконференції повідомив міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми займаємо позицію щодо інтенсифікації переговорів. У нас була пропозиція провести наступний раунд якнайшвидше... Ми пропонували дату після 11 листопада", - сказав Оржель.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні, 28 жовтня, у Брюсселі з двосторонньої зустрічі між Україною і Єврокомісією розпочалася низка заходів в рамках тристоронніх консультацій між Єврокомісією, Україною і Росією щодо транзиту російського газу на європейський ринок територією України.