Газові переговори: у Брюсселі почалася зустріч між Україною та Єврокомісією

У Брюсселі розпочалися заходи в рамках тристоронніх консультацій між Єврокомісією, Україною і Росією щодо транзиту російського газу на європейський ринок територією України.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Щойно розпочалася двостороння зустріч між Україною і Єврокомісією. Українську делегацію на цих переговорах очолює міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель. До складу української делегації також входять голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв та голова правління компанії-оператора ГТС України Сергій Макогон.

Як коротко зазначив перед початком переговорів комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко, українська делегація "налаштована конструктивно".

Як очікується, тристоронні консультації за участі російської делегації розпочнуться близько 14.30, за підсумками яких віцепрезидент Єврокомісії з питань Енергетичного союзу Марош Шефчович розповість журналістам про результати.

Як очікується, інформацію щодо ходу та підсумків переговорів до представників медіа у другій половині дня доведе також українська делегація.

Як вже повідомляв Укрінформ, тристоронні переговори будуть зосереджені навколо питань, яким чином відобразити правила ЄС у сфері енергетики у майбутній рамковій угоді щодо транзиту газу, якою може бути тривалість такого майбутнього контракту, яким чином визначатимуться обсяги для прокачування газу через ГТС України та які тарифи встановлюватимуться за його транспортування.

Як раніше повідомляла Єврокомісія, укладення довгострокового контракту щодо транзиту російського газу на європейський ринок територією України відповідає стратегічним інтересам Євросоюзу.

Попередні раунди тристоронніх переговорів щодо транзиту газу відбулися 17 липня 2018 року, 21 січня та 19 вересня 2019 року.