Пропозиція Газпрому щодо транзиту газу неприйнятна для України - Оржель

Пропозиція російського Газпрому на адресу Нафтогазу України про продовження терміну дії існуючого контракту на транзит газу або укладанні нового терміном на 1 рік з відмовою обох сторін від всіх взаємних претензій в міжнародному арбітражі є неприйнятною.

Про це заявив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель в ефірі Свободи слова на ICTV.

"Давайте відверто. Ця пропозиція, яка була визначена, вона є неприйнятною для України, з урахуванням того, що треба відмовитися від арбітражів і підписати договір усього на один рік про користування українською газотранспортною системою", — сказав Оржель.

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Міністр висловив надію, що сторони ще зможуть повернутися до конструктивного діалогу.

Як повідомляв Укрінформ, російський монополіст Газпром направив на адресу НАК "Нафтогаз України" пропозицію про продовження чинного контракту або укладення нового договору про транзит газу через територію України строком на 1 рік з урахуванням прогнозного попиту європейських покупців на газ на 2020 рік.

У пропозиції Газпрому зазначено, що необхідними умовами продовження чинного контракту або укладення нового договору є відмова обох сторін від усіх взаємних претензій в міжнародному арбітражі та припинення всіх судових розглядів.

Крім того, в офіційній пропозиції за підписом голови правління Газпрому Олексія Міллера серед умов перераховані: скасування рішення Антимонопольного комітету України про накладення на "Газпром" штрафу за "порушення економічної конкуренції"; відкликання клопотання Нафтогазу про ініціювання Європейською комісією розслідування проти російської компанії. Також Газпром чекає на позицію української сторони щодо її готовності безпосередньо закуповувати російський газ до 2020 року.