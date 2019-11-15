Нафтогаз готовий купувати газ у Росії за ринковими цінами - Коболєв

НАК "Нафтогаз України" ніколи не відмовлявся купувати газ у російського Газпрому за ринковими цінами, однак російський монополіст відмовляється виконувати свої зобов‘язання за чинним контрактом.

Про це зазначив у Facebook голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв, коментуючи останню заяву президента РФ Володимира Путіна щодо транзиту й постачання газу.

"Нафтогаз ніколи не відмовлявся купувати газ в Газпрому за справедливими ринковими цінами. Ситуація тут діаметрально протилежна - це Газпром відмовляється виконувати свої зобов‘язання за чинним контрактом", - наголосив Коболєв.

Він зазначив, що Україна наразі фізично імпортує газ з території трьох країн ЄС, використовуючи наявні газопроводи.

"Окрім Нафтогазу їх використовує ще багато інших європейських компаній. Наприклад, такий енергетичний гігант як Shell - приблизно втричі більший за своєю капіталізацією, ніж Газпром. А також декілька десятків інших відомих міжнародних компаній. Вони купують цей газ на ринку ЄС, де доля Газпрому почала знову скорочуватись і становить наразі близько 32%. Тобто, називати весь газ на ринку ЄС російським точно не коректно", - відзначив Коболєв.

За його словами, Нафтогаз також не ініціював нових позовів проти Газпрому, однак продовжує захищатися проти позовів від Газпрому.

"Нафтогаз не подавав нових позовів проти Газпрому. Ми захищаємось в арбітражі та судах проти позовів, поданих проти нас Газпромом. Захищаємось успішно зараз і надалі будемо сумлінно відстоювати інтереси Української держави", - прокоментував Коболєв.

Водночас він наголосив, що Україна має зобов‘язання щодо впровадження європейського законодавства до кінця цього року.

"І я дуже сподіваюся, що український парламент сьогодні зможе розблокувати підписання вже прийнятого законопроєкту 2239-1 «Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу», - додав Коболєв.

Як повідомляли ЗМІ, президент РФ на пресконференції за підсумками саміту БРІКС в Бразилії заявив про ризики припинення транзиту газу через Україну. Він сказав, що ситуацію може загострити позов Нафтогазу, поданий проти Газпрому в листопаді і також додав, що Росія готова укласти угоду щодо транзиту газу з Україною за зниженими цінами на 20-25%.

"Ми вже багато разів говорили: ми готові працювати з Україною і щодо транзиту нашого газу до Європи, і по поставках в саму Україну. Причому за цінами нижчими від тих, за якими Україна отримує російський же газ, але як би по реверсу з боку Європи ", - сказав Путін.