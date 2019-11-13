Газпром скасував розміщення євробондів через Нафтогаз — ЗМІ

Російська компанія "Газпром" скасувала заплановане на цей тиждень розміщення євробондів у швейцарських франках через ризик втратити кошти у разі "атак" "Нафтогазу України".

Про це повідомляє російський Інтерфакс з посиланням на поінформоване джерело.

За словами співрозмовника агентства, юристи, які займалися організацією угоди, не змогли твердо гарантувати, що залучені кошти не будуть втрачені. Він не виключив, що в разі відкриття сприятливого "вікна" компанія може й залучити фінансування найближчим часом, так як нова програма бондів підготовлена ​​і для неї є всі документи й інформаційні матеріали.

Наголошується, що в кінці листопада "Газпром" має випустити звіт за три квартали за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ). Це потребуватиме оновлення емісійних документів до розміщення, і в такому разі вже компанія не вийде з новими бондами до кінця року, зорієнтував співрозмовник.

Минулої п'ятниці, 8 листопада, Газпром опублікував матеріали нової програми бондів нової SPV Gaz Finance PLC з лімітом в 30 млрд євро, включаючи оновлений інформаційний меморандум.

Раніше Стокгольмський арбітраж зобов'язав Газпром доплатити "Нафтогазу" $4,63 млрд за недопоставку обсягів газу для транзиту. За результатами двох арбітражних спорів на поставку і транзит Газпром повинен доплатити Нафтогазу $2,56 млрд.

Через небажання Газпрому гасити борг Нафтогаз ініціював у ряді іноземних юрисдикцій судові процеси щодо визнання і примусового виконання рішень арбітражу.