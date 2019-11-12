Газпром шукає приводи, щоб не говорити про транзитний контракт - Нафтогаз

Російський ПАТ "Газпром", використовуючи різні приводи, відмовляється серйозно розмовляти про новий транзитний контракт.

Про це пише НАК "Нафтогаз України" у Facebook.

"Схоже російська сторона, використовуючи різні приводи, підводить нас до думки, що в принципі серйозно розмовляти про контракт не готова", - розповіли у Нафтогазі.

Зокрема, російська компанія вимагає не лише довести, що наше законодавство повністю відповідає європейському, що ми запровадили європейські регламенти та кодекси управління українським газовим ринком, а також довести незалежність регулятора, але й забути про виграні арбітражі, поточний арбітраж і штраф Антимонопольного комітету.

"Перші дві вимоги важливі і для нас самих, хоча Газпром висуває їх скоріш формально... Європейські правила критично важливі для української сторони, бо це додаткові гарантії, що контракт буде виконуватися. Прецеденти вже були, тож маємо підготуватись до будь-яких варіантів", - написали у Нафтогазі.

Третя вимога свідчить, що Газпром готовий розпочати реальний переговорний процес лише після відмови від уже виграних грошей у Стокгольмському арбітражі та перспективи отримання додаткових грошей.

"Розмір бажаних росіянами поступок – приблизно 22 млрд доларів", - зазначили у НАК.

Нафтогаз наголошує, що Україна і Європа готові до можливої зупинки транзиту з 1 січня 2020 року. Крім того, Європейська комісія підтримує усі прагнення української сторони.

"Усі розуміють, що з великою вірогідністю Газпром через політичні мотиви може не підписати контракт і спробувати шантажувати як нас, так і європейських споживачів. Але великі запаси в українських і європейських підземках максимально перешкоджають реалізації такого сценарію. Ми не знаємо, скільки часу Газпром буде готовий втрачати частку європейського ринку і наражатися на штрафи від своїх клієнтів у Західній Європі. Останнього разу, коли Газпром робив таку вправу - зимою 2014-2015 років, - втратив понад $5 млрд, за підрахунками російських аналітиків. Рішення про укладання чи не укладання угоди там приймає особа в Кремлі, і на які збитки він ладен піти, питання до нього. Ми ж будемо забезпечувати українських споживачів з ресурсів у сховищах, за необхідності можемо імпортувати ще за контрактами з гарантованою поставкою. І будемо продовжувати стягнення майже $3 млрд за завершеним арбітражем і битися ще за $12 млрд у поточному арбітражі. Як свідчить практика, це дуже дієвий інструмент забезпечення інтересів України", - додали у НАК.

Як повідомляв Укрінформ, голова правління “Газпрому” Олексій Міллер на зустрічі з уповноваженим уряду ФРН з транзиту газу через Україну Георгом Графом Вальдерзеє назвав умови для нового контракту щодо транзиту: відмова від судових позовів і відновлення закупівель російського газу.

У “Газпромі” також заявили, що в рамках імплементації положень Третього енергетичного пакету ЄС в національне законодавство України необхідно, “зокрема, забезпечити реальну незалежність національного регулятора і створити сертифікованого незалежного газотранспортного оператора”. “Газпром” називає термін до 1 січня 2020 року. Якщо ці положення не будуть імплементовані в національне законодавство, “Газпром” “готовий до продовження на перехідний період чинного транзитного контракту з урахуванням актуальних ринкових умов”.