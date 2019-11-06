“Транзитний” ультиматум: РФ хоче, щоб Україна відмовилася від позовів і скасувала штраф

“Транзитний” ультиматум: РФ хоче, щоб Україна відмовилася від позовів і скасувала штраф

Укрінформ
Голова правління “Газпрому” Олексій Міллер на зустрічі з уповноваженим уряду ФРН з транзиту газу через Україну Георгом Графом Вальдерзеє назвав умови для нового контракту щодо транзиту: відмова від судових позовів і відновлення закупівель російського газу.

Про це повідомляє пресслужба російської держмонополії.

“Перше (важливе питання, - ред.) - врегулювання судових спорів між “Газпромом” і українською стороною. Це означає взаємну відмову від претензій і припинення судових розглядів між ПАТ “Газпром” і НАК “Нафтогаз України” за контрактами на поставку і транзит російського газу”, - йдеться у повідомленні.

Згідно із заявою Міллера, йдеться також “про скасування рішення Антимонопольного комітету України про накладення на “Газпром” штрафу за нібито зловживання монопольним становищем на ринку транзиту газу України і відновлення порушених майнових прав компанії у країні”.

Другим пунктом "Газпром" пропонує Україні відновити прямі закупівлі російського газу з 2020 року і визначити обсяги таких закупівель.

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У “Газпромі” також заявили, що в рамках імплементації положень Третього енергетичного пакету ЄС в національне законодавство України необхідно, “зокрема, забезпечити реальну незалежність національного регулятора і створити сертифікованого незалежного газотранспортного оператора”. “Газпром” називає термін до 1 січня 2020 року. Якщо ці положення не будуть імплементовані в національне законодавство, “Газпром” “готовий до продовження на перехідний період чинного транзитного контракту з урахуванням актуальних ринкових умов”.

Нагадаємо, раніше голова правління НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв заявив, що якщо Україна погодиться на пропозиції Російської Федерації “обнулити взаємні претензії”, то втратить 22 млрд доларів.

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