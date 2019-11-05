“Російський стиль”: Нафтогаз відповів на ультиматум Кремля щодо газових переговорів

У НАК "Нафтогаз України" назвали заяву речника президента РФ Дмитра Пєскова про переговори щодо транзиту газу "російським стилем".

Відповідний коментар розмістила пресслужба "Нафтогазу" у Twitter.

"Отже, все зводиться до наступного: жодних переговорів про транзитні угоди, поки ми не зупинимо примусове стягнення 3 мільярдів доларів за завершеним арбітражем та не відкинемо інші вимоги в Стокгольмі - спікер Путіна Пєсков. Ласкаво просимо на комерційні переговори, російський стиль", - йдеться у дописі.

Раніше Пєсков заявив журналістам, що РФ і Україна не домовляться щодо газу, поки не припиняться судові претензії.

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"Продовження задіяння арбітражу, висунення якихось претензій в арбітражі робить фактично неможливим досягнення будь-яких домовленостей", - зазначив він.

30 жовтня в Будапешті Путін заявив, що Росії і Україні необхідно обнулити взаємні претензії щодо газової суперечки, при цьому "Газпром" готовий постачати газ українській стороні за значно нижчою ціною, ніж вона платить зараз по "помилковому" реверсу.

Як повідомлялося, сума боргу російського "Газпрому" перед НАК "Нафтогаз України" за рішенням Стокгольмського арбітражного суду збільшилася до 3 млрд доларів.

НАК "Нафтогаз України" 2 листопада 2019 року подав до Стокгольмського арбітражу позов до ПАТ "Газпром" на суму близько 12 млрд доларів (2 млрд грн за недоотриману плату за транзит та 10 млрд доларів компенсації на випадок відмови від використання української ГТС).

У новому позові до ПАТ "Газпром" Нафтогаз вимагатиме перегляду тарифів на транзит газу з березня 2018 року до грудня 2019 року та сплати прискореної амортизації газотранспортної системи (ГТС) у разі припинення транзиту з 1 січня 2020 року.