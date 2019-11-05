Нафтогаз розшифрував вимоги нового позову до Газпрому

НАК "Нафтогаз України" у новому позові до ПАТ "Газпром" вимагатиме перегляду тарифів на транзит газу з березня 2018 року до грудня 2019 року та сплати прискореної амортизації газотранспортної системи (ГТС) у разі припинення транзиту з 1 січня 2020 року.

Про це виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко написав у Facebook.

"Перше і найголовніше, ми вимагаємо переглянути транзитний тариф... По-друге, суттєвою складовою наших витрат, які включаються у розрахунок транзитного тарифу, є витрати на так звану "прискорену амортизацію" та "знецінення". Стандартні підходи практично у всьому світі передбачають амортизацію основних засобів (газотранспортної системи) впродовж очікуваного терміну її використання. Наразі у нас немає достатніх підстав очікувати використання української газотранспортної системи для транзиту після закінчення поточного транзитного контракту 1 січня 2020 року. Відповідно ми зобов’язані нараховувати амортизаційні витрати та витрати на знецінення у відповідності до очікувань припинення транзиту", - написав Вітренко.

Він зазначив, що право вимагати перегляд тарифу передбачене у самому транзитному контракті між Нафтогазом та Газпромом.

"Ми підготували новий запит щодо перегляду тарифу, який би задовольняв всім формальностям (потрібно було економічне обґрунтування, розрахунки тощо) і відправили його в Газпром 13-го березня 2018 року. Саме з цієї дати і до закінчення контракту (1 січня 2020 року) ми зараз і вимагаємо переглянути транзитний тариф", - зазначив менеджер Нафтогазу.

За його словами, двосторонні переговори з Газпромом щодо перегляду тарифів не мали особливого успіху, і тому тепер це питання буде вирішувати Стокгольмський арбітраж, що теж передбачено контрактом між Нафтогазом і Газпромом.

"Ми розрахували такий тариф разом з авторитетними незалежними експертами. Він визначається для кожної точки входу та виходу з української ГТС (так передбачають європейські норми). Але оскільки Газпром відмовився застосовувати нові тарифи, то наразі логічно говорити вже про компенсацію за те, що переглянутий тариф не був застосований. Фактично мова йде про різницю між тим, що ми отримали за транзит, і що мали б отримати за переглянутими тарифами. Така різниця становить 11,8 млрд доларів (плюс відсотки). Саме таку суму ми і вимагаємо у якості компенсації", - наголосив Вітренко.

У рамках позовної суми Нафтогаз вимагатиме також сплати за так звану прискорену амортизацію ГТС у разі припинення транзиту російського газу.

"Якщо спрощено, то актив, який міг би слугувати 30 років, ми маємо амортизувати за 2 роки, оскільки потім він не буде використовуватися... Таким чином, включення таких витрат у наш транзитний тариф є як обґрунтованим з точки зору сучасних умов формування тарифів на європейському ринку, так і справедливим по відношенню до Газпрому", - пояснив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України".

Також Нафтогаз вимагатиме від Газпрому 213 млн доларів (плюс відсотки) компенсації за порушення зобов’язань поставляти газ за контрактом з березня 2018 року по вересень 2019 року, 202 млн доларів (плюс відсотки) компенсації за порушення Газпромом зобов’язань подавати газ для транзиту не менше 110 млрд кубометрів на рік у період з 1 січня до 12 березня 2018 року та 33 млн доларів (плюс відсотки) компенсації за недотримання Газпромом зобов’язань відбирати газ на точках виходу з української ГТС у межах, передбачених контрактом.

Читайте також: Вітренко чекає особистої подяки від Гройсмана за перемогу у Стокгольмі

Як повідомлялося, НАК "Нафтогаз України" 2 листопада 2019 року подав до Стокгольмського арбітражу позов до ПАТ "Газпром" на суму близько 12 млрд доларів (2 млрд грн за недоотриману плату за транзит та 10 млрд доларів компенсації на випадок відмови від використання української ГТС).